Трамп описал политику Байдена словами «Америка на последнем месте»

Дональд Трамп (Фото: John Raoux / AP)

Бывший президент США Дональд Трамп во время выступления на конференции республиканцев-консерваторов во Флориде раскритиковал политику действующего главы государства Джо Байдена в его первый месяц работы.

«Он уже показал, что он против рабочих мест, против семьи, против границ, против энергетики, против женщин и науки», — сказал Трамп.

По его мнению, политику Байдена можно охарактеризовать фразой «Америка на последнем месте». Трамп также негативно отозвался о заявлении Байдена касательно многостороннего подхода Вашингтона к мировым проблемам. США не могут позволит себе заниматься проблемами всего мира, считает он.

Материал дополняется.