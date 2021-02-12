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NYT узнала о сокрытии данных о тяжести течения коронавируса у Трампа

Трамп заболел коронавирусом в октябре, он пробыл в больнице три дня. Собеседники NYT утверждают, что медики допускали подключение президента к ИВЛ, но его окружение «приуменьшало серьезность ситуации»
Фото: Yuri Gripas / Reuters
Фото: Yuri Gripas / Reuters

В октябре прошлого года американские власти не раскрывали информацию о том, как тяжело проходит заболевание коронавирусом у Дональда Трампа, который на тот момент был президентом страны, сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Как сообщили собеседники газеты, состояние Трампа было хуже, «чем признавали публично». Содержание кислорода в его крови было пониженным, в связи с чем специалисты опасались, что его придется подключить к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Также у президента были симптомы, связанные с вызываемой коронавирусом пневмонией, в том числе признаки «инфильтрации легких», сказали собеседники.

Медики были «чрезвычайно обеспокоены», но окружение Трампа пыталось «приуменьшить серьезность ситуации», указывая, что президент идет на поправку, пишет NYT. По ее данным, из-за опасений по поводу состояния республиканца медки применили для его лечения препарат Regeneron, хотя он на тот момент еще не была завершена процедура его одобрения.

Заболевший COVID-19 Трамп сообщил об отличном самочувствии
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Дональд Трамп

О заражении коронавирусом Трамп сообщил 2 октября. Позже в тот же день он прибыл в медицинский центр имени Уолтера Рида. Лечащий врач главы государства Шон Конли говорил, что у Трампа хорошее самочувствие, он не испытывает проблем с дыханием. Сам Трамп через три дня заявил, что чувствует себя хорошо и покидает медучреждение.

Трамп заболел в самый разгар предвыборной гонки перед президентскими выборами 3 ноября. После выписки Трамп прилетел в Белый дом на вертолете и записал видеообращение для американцев, в котором призвал их не бояться коронавируса, указав, что чувствует себя лучше, чем 20 лет назад.

Автор
Анастасия Батманова
Дональд Трамп США коронавирус пандемия
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