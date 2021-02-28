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В США одобрили применение вакцины от коронавируса Johnson & Johnson

Регулятор FDA пришел к выводу, что преимущества препарата перевешивают известные и потенциальные риски его использования. Его эксперты оценили эффективность вакцины в 66%
Johnson & Johnson JNJ $159,18 -2,22% Купить
Фото: Dado Ruvic / Reuters
Фото: Dado Ruvic / Reuters

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) одобрило применение в стране вакцины от коронавируса, разработанной компанией Johnson & Johnson, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Разрешение выдано для использования в чрезвычайных ситуациях, вакцинироваться будут люди от 18 лет. Вакцина Johnson & Johnson вводится однократно.

«Все имеющиеся данные дают четкие доказательства того, что вакцина Janssen от COVID-19 может быть эффективной для предотвращения COVID-19. Данные также показывают, что известные и потенциальные преимущества вакцины перевешивают известные и потенциальные риски [ее использования] <...>», — сообщает FDA.

По данным регулятора, вакцина эффективна в 66-67% случаев при предотвращении заболевания «умеренной» тяжести и в 77-85% случаев — при предотвращении тяжелых случаев.

Эксперты регулятора США рекомендовали одобрить вакцину Johnson & Johnson
Общество
Фото:Dado Ruvic / Reuters

Сама Johnson & Johnson оценила эффективность своего препарата после третьей фазы клинических испытаний в 66-72%.

Это уже третья вакцина, одобренная для применения в США. В декабре регулятор выдал разрешение вакцине, разработанной американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, а также препарату, созданному Moderna.

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В октябре Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины из-за «необъяснимой» болезни одного из участников. Позже компания сообщила о готовности возобновить исследования, поскольку не обнаружила доказательств того, что болезнь была вызвана именно вакциной.

Johnson & Johnson утверждала в августе, что заключила договор с правительством США на поставку 100 млн доз вакцины. Стоимость сделки будет составлять $1 млрд.

В четверг президент США Джо Байден сообщил, что вакцинация в США идет с опережением графика. Ранее он обещал привить 100 млн американцев в течение первых 100 дней своего президентства. Делая это заявления на 37 день своего президентского срока, он отметил, что прививки сделаны уже 50 млн граждан США. «Сегодня я здесь, чтобы сказать, что мы прошли уже полпути... Это на недели опережает график, даже с учетом задержек, с которыми мы столкнулись недавно во время снежных бурь», — подчеркнул президент.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Мария Лисицына
коронавирус COVID-19 вакцина США
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