В США одобрили применение вакцины от коронавируса Johnson & Johnson
Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) одобрило применение в стране вакцины от коронавируса, разработанной компанией Johnson & Johnson, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Разрешение выдано для использования в чрезвычайных ситуациях, вакцинироваться будут люди от 18 лет. Вакцина Johnson & Johnson вводится однократно.
«Все имеющиеся данные дают четкие доказательства того, что вакцина Janssen от COVID-19 может быть эффективной для предотвращения COVID-19. Данные также показывают, что известные и потенциальные преимущества вакцины перевешивают известные и потенциальные риски [ее использования] <...>», — сообщает FDA.
По данным регулятора, вакцина эффективна в 66-67% случаев при предотвращении заболевания «умеренной» тяжести и в 77-85% случаев — при предотвращении тяжелых случаев.