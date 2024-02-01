США утвердили план ударов по иранским силам

США утвердили план нанесения серии ударов по иранским объектам в Ираке и Сирии в ответ на атаку на базу Эт-Танф, сообщает CBS. Выбор точного времени атак будет зависеть от погоды, чтобы под удар не попали мирные жители

Американские военнослужащие на базе Эт-Танф (Фото: Jacob Connor / US Army)

Вашингтон утвердил планы нанесения серии ударов в течение нескольких дней по объектам Ирана на территории Ирака и Сирии в ответ на атаки на американский контингент в регионе, включая атаку дрона на базу Эт-Танф, в результате которой погибли трое военных и пострадали более десятка, сообщили CBS News официальные лица в США.

По их словам, основным фактором при выборе времени ударов будет погода: несмотря на способность американских сил проводить атаки в плохую погоду, они «предпочитают иметь лучшую видимость выбранных целей», чтобы гарантировать, что под удар не попадут случайно попавшие в район поражения в последний момент гражданские.

По данным телеканала, после того как шиитская военизированная группировка «Катаиб Хезболла» накануне объявила, что приостанавливает операции против американских военных, новых атак на места дислокации сил США не было. Однако собеседники CBS не уточнили, задерживает ли объявленная приостановка атак ответные удары США.

Они сообщили, что ночью над Аденским заливом был сбит еще один дрон, а в Красном море был уничтожен морской беспилотник со взрывчаткой. Атаки в Красном море йеменская группировка хуситов, которую поддерживает Иран, проводит с ноября 2023 года в качестве выражения поддержки палестинского исламистского движения ХАМАС в войне с Израилем.

Шеф Пентагона Ллойд Остин на брифинге после публикации CBS заявил, что США стремятся избежать расширения конфликта на Ближнем Востоке, однако Вашингтон предпримет «все необходимые действия» для защиты страны, своих граждан и интересов. «Мы ответим там, где решим, когда решим и как решим. <...> Наш ответ будет многоступенчатым. И опять же у нас есть возможность ответить несколько раз в зависимости от ситуации», — сказал он.

Относительно заявления о приостановке операций «Катаиб Хезболла» Остин сказал, что США внимательно следят не только за словами, но и за действиями «иракских радикалов». Шеф Пентагона также отверг рассмотрение вывода американских войск из Сирии в свете эскалации ситуации в регионе.

30 января Politico писала, что США намерены ответить на атаку по военной базе Эт-Танф, ударив по иранскому персоналу в Сирии или Ираке либо по иранским военно-морским объектам в Персидском заливе. Собеседники газеты сообщали, что план ждет одобрения президента Джо Байдена, удары начнутся спустя пару дней после его утверждения и будут наноситься волнами по нескольким целям.

Бывший участник мирных переговоров США по Ближнему Востоку Аарон Дэвид Миллер сказал, что ответ США сопряжен с риском «спровоцировать настоящую региональную войну». «Они знают, что Иран не может позволить себе прямой конфликт с Соединенными Штатами, но это может полностью натравить «Хезболлу» на Израиль или американские активы, и это может привести к раскручиванию спирали», — предупредил он.

28 января Центральное командование США сообщило, что в результате атаки неизвестного беспилотника американская армия понесла потери — погибли трое военных, еще 25 пострадали. Это был первый случай с начала октябрьской эскалации на Ближнем Востоке, когда Пентагон признал свои потери. Под удар попал аванпост Tower 22 базы Эт-Танф — одной из основных операционных баз армии США для действий в Сирии.

По данным Reuters, при атаке пострадали 34 американских военных. Источники агентства уточняли, что беспилотник взорвался возле казарм, чем и объясняется большое количество пострадавших.

В США ответственность за атаку возложили на группировку «Исламское сопротивление Ирака», в которую входит и «Катаиб Хезболла». Байден заявил, что за нападением стоят «радикальные группировки боевиков, действующие в Сирии и Ираке и поддерживаемые Ираном». Он пообещал ответ на атаку, отметив, что не стремится к «крупной войне на Ближнем Востоке».

Отвечая на вопрос журналистов, считает ли он Иран ответственным за атаку, Байден сказал, что иранские власти «поставляют оружие людям, которые это сделали». Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани утверждал, что «группы сопротивления в регионе» не подчиняются приказам Ирана и страна не влияет на то, как «Исламское сопротивление Ирака» решает «поддержать палестинскую нацию или защитить себя и народ своей страны от любой агрессии».