Ирак сообщил России о готовности США вывести свой военный контингент
Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев рассказал «РИА Новости», что его уведомили иракские коллеги о том, что посол США в Багдаде заявил о готовности Америки вывести свой военный контингент.
Лаврентьев сообщил, что американская сторона готова к выполнению требований Ирака, которое подтверждено решением парламента.
«Я еще даже специально переспросил наших иракских друзей, не получили ли они отказ на выполнение требований. Они ответили, что США согласились», — сказал Лаврентьев.
Ирак и США в ближайшие дни начнут заседания рабочей группы Высшей военной комиссии для оценки угрозы со стороны ИГ («Исламское государство», движение признано террористическим и запрещено в России), заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.
Они должны определить сроки прекращения работы международной коалиции и вывода иностранных военных. Это позволит перейти к двустороннему партнерству в области безопасности.
МИД Ирака также сообщил об успехе переговоров с США и запуске Высшего военного комитета на уровне рабочих групп.
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