Ирак сообщил России о готовности США вывести свой военный контингент

Лаврентьев: посол США в Багдаде заявил о готовности Америки вывести военных

Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев рассказал «РИА Новости», что его уведомили иракские коллеги о том, что посол США в Багдаде заявил о готовности Америки вывести свой военный контингент.

Лаврентьев сообщил, что американская сторона готова к выполнению требований Ирака, которое подтверждено решением парламента.

«Я еще даже специально переспросил наших иракских друзей, не получили ли они отказ на выполнение требований. Они ответили, что США согласились», — сказал Лаврентьев.

Ирак и США в ближайшие дни начнут заседания рабочей группы Высшей военной комиссии для оценки угрозы со стороны ИГ («Исламское государство», движение признано террористическим и запрещено в России), заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.

Они должны определить сроки прекращения работы международной коалиции и вывода иностранных военных. Это позволит перейти к двустороннему партнерству в области безопасности.

МИД Ирака также сообщил об успехе переговоров с США и запуске Высшего военного комитета на уровне рабочих групп.