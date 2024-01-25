США решили поменять формат военного присутствия в Ираке

США заявили о диалоге с Ираком о смене военного присутствия на взаимодействие

Ирак и США в ближайшие дни начнут заседания рабочей группы Высшей военной комиссии для оценки угрозы со стороны ИГ, чтобы определить сроки прекращения работы международной коалиции и вывода иностранных военных

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В ближайшие дни США и власти Ирака начнут заседания рабочей группы Американо-иракской высшей военной комиссии (HMC), запуская процесс, который позволит перейти к двустороннему партнерству в области безопасности, говорится в заявлении шефа Пентагона Ллойда Остина, размещенном на сайте ведомства.

Отмечается, что в августе США и Ирак обязались запустить этот процесс для обсуждения того, как изменятся сроки миссии Коалиции по борьбе с ИГ («Исламское государство», движение признано террористическим и запрещено в России) с учетом трех ключевых факторов: угрозы со стороны ИГ, оперативных и экологических требований, а также уровня возможностей иракских сил безопасности.

МИД Ирака, в свою очередь, сообщил об успехе переговоров с США и запуске Высшего военного комитета на уровне рабочих групп. Целью процесса называется формулирование «конкретного и четкого графика, определяющего продолжительность присутствия советников Международной коалиции в Ираке и постепенное и преднамеренное сокращение ее советников на иракской земле и прекращение военной миссии коалиции».

В сообщении иракского МИДа, которое приводит INA, говорится, что соглашение включает «переход к всеобъемлющим двусторонним отношениям со странами коалиции в политическом, экономическом, культурном плане, сфере безопасности и вооруженных силах в соответствии с видением иракского правительства».

В начале января власти Ирака объявили о начале вывода иностранных войск после убийства американскими военными в Багдаде полевого командира Муштака аль-Джавари с помощью беспилотника. В то же время Politico писала, что правительство Ирака в частном порядке попросило американских военных остаться в стране, а заявление о выводе войск было сделано, чтобы успокоить общественность.