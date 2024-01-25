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Политика ,  
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США решили поменять формат военного присутствия в Ираке

США заявили о диалоге с Ираком о смене военного присутствия на взаимодействие
Ирак и США в ближайшие дни начнут заседания рабочей группы Высшей военной комиссии для оценки угрозы со стороны ИГ, чтобы определить сроки прекращения работы международной коалиции и вывода иностранных военных
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

В ближайшие дни США и власти Ирака начнут заседания рабочей группы Американо-иракской высшей военной комиссии (HMC), запуская процесс, который позволит перейти к двустороннему партнерству в области безопасности, говорится в заявлении шефа Пентагона Ллойда Остина, размещенном на сайте ведомства.

Отмечается, что в августе США и Ирак обязались запустить этот процесс для обсуждения того, как изменятся сроки миссии Коалиции по борьбе с ИГ («Исламское государство», движение признано террористическим и запрещено в России) с учетом трех ключевых факторов: угрозы со стороны ИГ, оперативных и экологических требований, а также уровня возможностей иракских сил безопасности.

МИД Ирака, в свою очередь, сообщил об успехе переговоров с США и запуске Высшего военного комитета на уровне рабочих групп. Целью процесса называется формулирование «конкретного и четкого графика, определяющего продолжительность присутствия советников Международной коалиции в Ираке и постепенное и преднамеренное сокращение ее советников на иракской земле и прекращение военной миссии коалиции».

В сообщении иракского МИДа, которое приводит INA, говорится, что соглашение включает «переход к всеобъемлющим двусторонним отношениям со странами коалиции в политическом, экономическом, культурном плане, сфере безопасности и вооруженных силах в соответствии с видением иракского правительства».

Пентагон сообщил о 140 ударах по базам США в Сирии и Ираке
Политика
Фото:Spencer Platt / Getty Images

В начале января власти Ирака объявили о начале вывода иностранных войск после убийства американскими военными в Багдаде полевого командира Муштака аль-Джавари с помощью беспилотника. В то же время Politico писала, что правительство Ирака в частном порядке попросило американских военных остаться в стране, а заявление о выводе войск было сделано, чтобы успокоить общественность.

США объявляли о сокращении миссии в Ираке дважды. К 2011 году, после официального завершения Второй иракской войны, начавшейся со вторжения в 2003 году, страну покинули все военнослужащие, кроме 5,5 тыс. сотрудников частных военных компаний. Это произошло после того, как двум странам не удалось договориться о соглашении о статусе сил. В 2014-м иракское правительство попросило войска США вернуться, чтобы помочь изгнать ИГ, завоевавшее к тому времени одну треть Ирака и большую часть Сирии.

В 2021 году Пентагон объявил о переходе роли миссии от боевой к консультационной, однако тогда численность американских военных в Ираке составляла 2,5 тыс. человек и не уменьшилась. В период активной фазы боевых действий, по данным Пентагона, в Ираке пребывало свыше 160 тыс. американских военных.

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Пентагон Ирак военный контингент ИГИЛ
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