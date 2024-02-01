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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Катар заявил о согласии Израиля и ХАМАС на новое перемирие

Катар заявил о предварительном согласии Израиля и ХАМАС на новое перемирие
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
По предварительным договоренностям, стороны могут установить новое 40-дневное перемирие с освобождением 100 заложников и части пленных. Власти Израиля информацию о соглашении пока не подтвердили
Фото: Ronen Zvulun / Reuters
Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Израиль дал согласие на введение режима прекращения огня в секторе Газа, на это есть предварительное подтверждение и палестинской группировки ХАМАС, сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид Аль-Ансари, передает Al Jazeera.

Палестинский чиновник на условиях анонимности заявил The Jerusalem Post об ожидании, что «ХАМАС не отвергнет этот документ», но он допустил, что между сторонами не будет достигнуто решающее соглашение.

По его словам, на переговорах в Париже между Катаром, Египтом и Израилем шла речь о 40-дневном периоде прекращения огня, во время которого ХАМАС должен освободить еще более 100 заложников. Дальнейший этап должен предусматривать освобождение израильских солдат и передачу тел погибших заложников.

«Несмотря на появившиеся ранее сообщения, на данный момент Израиль не получил от Катара никаких официальных сообщений по поводу намечающейся сделки по прекращению огня в Газе. Как только такие данные поступят, они будут обсуждаться военно-политическим кабинетом», — сообщил РБК советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

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Фото:Lucy Nicholson / File Photo / Reuters

Предложение о прекращении огня было подготовлено главами разведок США, Израиля и Египта, а также премьером Катара Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани в ходе переговоров в минувшее воскресенье, 28 января. Как сообщал The Wall Street Journal, предложение предусматривает освобождение всех 132 израильских заложников в три этапа и шестинедельное перемирие на первом из них.

Согласно данным The Associated Press, первый этап продлится 30 дней, за которые ХАМАС должен будет отпустить женщин, детей, стариков и раненых. В это же время стороны, как ожидается, должны согласовать параметры второго этапа прекращения огня, в ходе которого будут освобождены израильские мужчины — солдаты и гражданские лица. Предложение по прекращению огня также подразумевает, что Израиль допустит большие объемы гуманитарной помощи в сектор Газа.

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее не стал конкретизировать сроки прекращения огня, предложенные переговорщиками, но подтвердил, что Вашингтон заинтересован в более продолжительной паузе в боевых действиях. «Как долго [будет длится прекращения огня], пока обсуждается, но это будет дольше, чем в ноябре, когда оно продлилось около недели», — рассказал американский чиновник.

Главным камнем преткновения остается требование ХАМАС по «полному и всеобъемлющему перемирию» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху неоднократно подчеркивал, что Армия обороны страны (ЦАХАЛ) не покинет Газу до «полной победы», которая, по его словам, подразумевает не только освобождение всех заложников, но и полное уничтожение ХАМАС.

Предыдущее и пока единственное перемирие между ЦАХАЛ и ХАМАС продлилось семь дней — с 24 ноября по 1 декабря. Стороны дважды продлевали его свыше первоначально оговоренных четырех дней. За это время палестинские боевики отпустили 100 израильских заложников.

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Теги
Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Израиль ХАМАС сектор Газа Катар
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