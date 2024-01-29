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WSJ узнал, что атаке на военную базу США помогла путаница с дронами

WSJ: военные США не смогли отразить атаку на базу из-за путаницы с дронами
Американские военные не смогли отразить атаку дрона на базу в Иордании из-за путаницы: во время удара на аванпост возвращался также беспилотник США, пишет WSJ. При ударе погибли трое военных, десятки ранены
Военная база США в Иордании
Военная база США в Иордании (Фото: Planet Labs PBC / Reuters)

Военные США не смогли отразить атаку беспилотника на базу в Иордании на границе с Сирией и Ираком, поскольку во время удара американский дрон также возвращался на аванпост, сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США.

По их данным, возвращение своего беспилотника создало путаницу — не было ясно, какой из дронов является американским. Со слов собеседников издания, атаковавший базу аппарат был запущен из Ирака ополчением, поддерживаемым Ираном. При этом в Пентагоне заявляли, что не нашли доказательств причастности Тегерана к удару.

Иранские власти также опровергли свою причастность. Постпредство Ирана при ООН выпустило соответствующее заявление. Несмотря на это, в США рассматривают ответные удары по ополченцам в Ираке и Сирии, а также внутри Ирана, говорят собеседники WSJ, отмечая, что атака на иранской территории представляется менее вероятным вариантом.

Иран заявил о непричастности к атаке дрона на военную базу США в Иордании
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Фото:Iranian Army Office / Global Look Press

28 января Центральное командование США сообщило, что в результате атаки неизвестного беспилотника в Иордании американская армия понесла потери — погибли трое военных, еще 25 пострадали. Пентагон впервые с эскалации ситуации на Ближнем Востоке признал свои потери. Под удар попал аванпост Tower 22 базы Эт-Танф — одной из основных операционных баз армии США для действий в Сирии.

По данным Reuters, при атаке пострадали 34 американских военных, нескольких раненых эвакуировали с территории базы для дальнейшего лечения. Источники агентства уточняли, что беспилотник ударил возле казарм, чем и объясняется большое количество пострадавших.

Президент США Джо Байден возложил ответственность за атаку на «радикальные группировки боевиков, действующие в Сирии и Ираке и поддерживаемые Ираном». Глава Пентагона Ллойд Остин также обвинил в нападении поддерживаемых Ираном ополченцев, отметив, что ни он, ни Байден не потерпят атак на американские войска и предпримут «все необходимые действия для защиты Соединенных Штатов».

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Полина Мартынова Полина Мартынова
военная база Иордания Иран США Сирия
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