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Война санкций ,  
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FT узнала о поддержке ЕС «первого шага» по российским активам

FT: страны ЕС поддержали выделение прибыли от российских заблокированных активов
Сюжет
Война санкций
ЕС намерен отдельно учитывать прибыль от российских активов, которые находятся в депозитарии Euroclear, чтобы в дальнейшем, как ожидается, передать эти средства Украине. Россия считает такие действия «воровством»
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Страны — члены ЕС единогласно поддержали план по выделению прибыли от заблокированных российских активов в качестве первого шага к возможному использованию этих средств для восстановления Украины, сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на проект соглашения. Его еще предстоит официально оформить в ближайшие недели, поясняет издание.

В документе говорится, что прибыль, полученная европейским депозитарием Euroclear от этих активов (там хранятся €191 млрд из €260 млрд, которые заморожены, уточняет FT), будет учитываться отдельно и не будет выплачиваться в качестве дивидендов акционерам до тех пор, пока страны Евросоюза не примут решение о создании «финансового взноса в бюджет [ЕС], который будет получен из этой чистой прибыли для поддержки Украины».

Сроков, когда должно быть принято решение, нет, пишет FT. Газета уточняет, что инициатива затрагивает только будущую прибыль и не будет применяться «задним числом».

Страны Евросоюза также определят, какую сумму смогут хранить центральные депозитарии ценных бумаг, помимо сумм, необходимых для покрытия юридических и управленческих расходов.

Москва предупреждала, что попытки западных стран изъять российскую недвижимость и другие активы приведут к «адекватному и эффективному» ответу со стороны России. Подобные действия МИД не раз называл «воровством».

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На Западе обсуждается возможность конфискации активов России, однако, как сообщал Reuters со ссылкой на источники, ЕС на такой шаг вряд ли пойдет, поскольку между странами-членами нет согласия на этот счет, чиновники видят риски в подобном решении. США призывали G7 рассмотреть различные способы конфискации, но некоторые члены группы — Германия, Франция и Италия — возразили и сочли необходимым тщательно изучить законность таких действий. Одним из потенциальных действий с российскими активами в Европе может стать введение налога на прибыль с них.

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FT отмечает, что свое решение Евросоюз принимает в канун саммита в четверг, 1 февраля, на котором будет обсуждаться вопрос выделения Украине €50 млрд на четырехлетний срок. Решение ранее блокировала Венгрия.

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