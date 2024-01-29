FT узнала о поддержке ЕС «первого шага» по российским активам
Страны — члены ЕС единогласно поддержали план по выделению прибыли от заблокированных российских активов в качестве первого шага к возможному использованию этих средств для восстановления Украины, сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на проект соглашения. Его еще предстоит официально оформить в ближайшие недели, поясняет издание.
В документе говорится, что прибыль, полученная европейским депозитарием Euroclear от этих активов (там хранятся €191 млрд из €260 млрд, которые заморожены, уточняет FT), будет учитываться отдельно и не будет выплачиваться в качестве дивидендов акционерам до тех пор, пока страны Евросоюза не примут решение о создании «финансового взноса в бюджет [ЕС], который будет получен из этой чистой прибыли для поддержки Украины».
Сроков, когда должно быть принято решение, нет, пишет FT. Газета уточняет, что инициатива затрагивает только будущую прибыль и не будет применяться «задним числом».
Страны Евросоюза также определят, какую сумму смогут хранить центральные депозитарии ценных бумаг, помимо сумм, необходимых для покрытия юридических и управленческих расходов.
Москва предупреждала, что попытки западных стран изъять российскую недвижимость и другие активы приведут к «адекватному и эффективному» ответу со стороны России. Подобные действия МИД не раз называл «воровством».
На Западе обсуждается возможность конфискации активов России, однако, как сообщал Reuters со ссылкой на источники, ЕС на такой шаг вряд ли пойдет, поскольку между странами-членами нет согласия на этот счет, чиновники видят риски в подобном решении. США призывали G7 рассмотреть различные способы конфискации, но некоторые члены группы — Германия, Франция и Италия — возразили и сочли необходимым тщательно изучить законность таких действий. Одним из потенциальных действий с российскими активами в Европе может стать введение налога на прибыль с них.
FT отмечает, что свое решение Евросоюз принимает в канун саммита в четверг, 1 февраля, на котором будет обсуждаться вопрос выделения Украине €50 млрд на четырехлетний срок. Решение ранее блокировала Венгрия.
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