Кремль оценил возможную поставку Украине дальнобойных ракет

Песков исключил влияние на ход спецоперации поставок Украине дальнобойных ракет из США

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Президент России Владимир Путин не планирует общаться с американским коллегой Джо Байденом на фоне новостей о поставках Киеву новых ракет из США, сообщил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Новый пакет военной помощи Украине со стороны Вашингтона, куда войдут ракеты GLSDB дальностью 150 км, ведет к нагнетанию напряженности, но не помешает ходу российской спецоперации, подчеркнул он.

«Мы это видим, это требует от нас дополнительных усилий. Но это не изменит хода событий. Специальная военная операция будет продолжаться», — заверил представитель главы государства.

Накануне Reuters со ссылкой на источники сообщил, что США готовят очередной пакет помощи Киеву на сумму $2,2 млрд. По данным агентства, в него войдут самонаводящиеся ракеты GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb), дальность действия которых составляет 150 км. Они запускаются из ракетных комплексов типа РСЗО M270 и HIMARS.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова прежде заявляла, что Вашингтон перейдет красную черту и станет непосредственной стороной конфликта, если поставит Украине ракеты большой дальности.