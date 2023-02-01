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Кремль оценил возможную поставку Украине дальнобойных ракет

Песков исключил влияние на ход спецоперации поставок Украине дальнобойных ракет из США
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Президент России Владимир Путин не планирует общаться с американским коллегой Джо Байденом на фоне новостей о поставках Киеву новых ракет из США, сообщил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Новый пакет военной помощи Украине со стороны Вашингтона, куда войдут ракеты GLSDB дальностью 150 км, ведет к нагнетанию напряженности, но не помешает ходу российской спецоперации, подчеркнул он.

«Мы это видим, это требует от нас дополнительных усилий. Но это не изменит хода событий. Специальная военная операция будет продолжаться», — заверил представитель главы государства.

Накануне Reuters со ссылкой на источники сообщил, что США готовят очередной пакет помощи Киеву на сумму $2,2 млрд. По данным агентства, в него войдут самонаводящиеся ракеты GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb), дальность действия которых составляет 150 км. Они запускаются из ракетных комплексов типа РСЗО M270 и HIMARS.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова прежде заявляла, что Вашингтон перейдет красную черту и станет непосредственной стороной конфликта, если поставит Украине ракеты большой дальности.

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военный конфликт Дмитрий Песков военная помощь Украина Владимир Путин Джо Байден

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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