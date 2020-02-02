«Ростех» и «Роскосмос» не поедут на Singapore Airshow из-за коронавируса

Отказ от участия в мероприятии вызван тем, что организатор «не гарантировал безопасность от заражения» вирусом

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Предприятия «Ростеха» и «Роскосмоса» отказались от участия в выставке Singapore Airshow 2020 в связи с тем, что «организатор не смог гарантировать безопасность от заражения коронавирусом». Об этом РБК рассказали два участника выставки.

В выставке не будет участвовать весь топ-менеджмент компаний, которые традиционно представляют там свою продукцию, сообщают «Ведомости» со ссылкой на двух сотрудников предприятий в оборонной промышленности и человека, близкого к аппарату правительства. В Сингапур не поедет руководство «Ростеха» и «Роскосмоса», а также Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), холдинга «Вертолеты России» и «Рособоронэкспорта», заявил один из собеседников издания.

По данным газеты, в выставке будут участвовать «несколько десятков специалистов технического профиля», которые должны будут лишь обозначить присутствие России. Источник издания отметил, что информации об отмене или переносе мероприятия пока не было.

В «Ростехе» и ОАК «Ведомостям» подтвердили, что участие в выставке в Сингапуре решили сократить из-за распространения инфекции. В «Роскосмосе» заявили, что представители госкорпорации не поедут на выставку из-за «плотного графика мероприятий». В «Рособоронэкспорте» и «Вертолетах России» не стали комментировать информацию.