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«Ростех» и «Роскосмос» не поедут на Singapore Airshow из-за коронавируса

Отказ от участия в мероприятии вызван тем, что организатор «не гарантировал безопасность от заражения» вирусом
Фото: Edgar Su / Reuters

Предприятия «Ростеха» и «Роскосмоса» отказались от участия в выставке Singapore Airshow 2020 в связи с тем, что «организатор не смог гарантировать безопасность от заражения коронавирусом». Об этом РБК рассказали два участника выставки.

В выставке не будет участвовать весь топ-менеджмент компаний, которые традиционно представляют там свою продукцию, сообщают «Ведомости» со ссылкой на двух сотрудников предприятий в оборонной промышленности и человека, близкого к аппарату правительства. В Сингапур не поедет руководство «Ростеха» и «Роскосмоса», а также Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), холдинга «Вертолеты России» и «Рособоронэкспорта», заявил один из собеседников издания.

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По данным газеты, в выставке будут участвовать «несколько десятков специалистов технического профиля», которые должны будут лишь обозначить присутствие России. Источник издания отметил, что информации об отмене или переносе мероприятия пока не было.

В «Ростехе» и ОАК «Ведомостям» подтвердили, что участие в выставке в Сингапуре решили сократить из-за распространения инфекции. В «Роскосмосе» заявили, что представители госкорпорации не поедут на выставку из-за «плотного графика мероприятий». В «Рособоронэкспорте» и «Вертолетах России» не стали комментировать информацию.

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Выставка Singapore Airshow должна пройти в этом году с 11 по 16 февраля. При заходе на сайт мероприятия открывается предупреждение, в котором говорится, что организаторы предпримут дополнительные меры предосторожности в связи с распространением коронавируса (по данным ВОЗ на 2 февраля, в Сингапуре подтвердили 18 случаев заражения). В частности, на выставке будут дежурить врачи на случай, если кто-то из посетителей почувствует недомогание. Тем, кто плохо себя чувствует, организаторы советуют не приезжать на выставку «для благополучия остальных посетителей».

Первая выставка Singapore Airshow состоялась в 2008 году, с тех пор мероприятие проходит раз в два года. В 2018 году, как сообщала Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству, в ней участвовало 11 российских организаций, в том числе ОАК, Объединенная двигателестроительная корпорация и «Вертолеты России».

В конце января близкие к правительству источники РБК сообщили, что Российский инвестиционный форум в Сочи, который запланирован на 12–14 февраля, могут перенести на неопределенный срок из-за распространения коронавируса. В Кремле подтвердили, что вопрос обсуждается. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, окончательное решение о времени проведения форума будет принято 3 февраля.

Авторы: Инна Сидоркова, Наталия Анисимова
Теги: Сингапур, «Ростех», «Роскосмос», выставка
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