Кремль подтвердил обсуждение вопроса об отмене инвестфорума в Сочи

Инвестиционный форум в Сочи, который должен пройти с 12 по 14 февраля, может быть перенесен в связи с мерами правительства по борьбе с распространением коронавируса

Фото: Петр Ковалев / фотохост-агентство ТАСС

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признал, что тема переноса инвестиционного форума в Сочи действительно обсуждается. Отвечая на вопрос, означает ли это признание важности проблемы распространения коронавируса, он согласился, что «это та проблема, которая вызывает определенную озабоченность». «Слава богу, на настоящий момент не выявлены случаи заражений граждан в России, но угроза сохраняется», — добавил представитель Кремля.

«Что касается форума, то такие обсуждения ведутся, но по установившейся практике, решение за правительством», — сказал Песков.

Как накануне рассказали близкие к правительству источники РБК, инвестиционный форум в Сочи, который должен пройти с 12 по 14 февраля, может быть перенесен. По их словам, в качестве причины называются меры, принимаемые правительством для борьбы с распространением коронавируса.

Источник в одной из госкомпаний-участниц передал такую мотивировку: на форум обычно приезжает довольно большая делегация из Китая, а сейчас на фоне коронавируса китайским участникам могли отказать в визах.

30 января премьер-министр Михаил Мишустин предписал закрыть границы с Китаем в пяти регионах Дальневосточного округа. Для граждан КНР приостановили выдачу электронных виз. Кроме того, с 31 января решено ограничить железнодорожное сообщение с Поднебесной. Останется лишь движение поездов по маршруту Москва — Пекин — Москва. Авиакомпании сокращают число рейсов в Китай, туроператоры аннулируют туры.

По состоянию на 31 января жертвами коронавируса стали 213 человек. Случаи заболевания были зафиксированы в том числе в Германии, Франции, Великобритании, США, Японии, Южной Корее.