Правительство примет решение о проведении инвестфорума в Сочи 3 февраля

Окончательное решение о времени проведения Российского инвестиционного форума в Сочи будет принято правительством в понедельник, 3 февраля. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «РИА Новости».

Форум должен пройти в Сочи с 12 по 14 февраля. Однако источники РБК, близкие к правительству, сообщили накануне, что инвестфорум могут перенести на неопределенный срок.

По данным на 28 января на форум были аккредитованы около 3,5 тыс. участников, в том числе более 70 глав российских регионов. На нем должны были пройти дискуссии по трем направлениям: «Инвестиции в регионы: цели, задачи, инструменты», «Цифровая трансформация экономики. Практические результаты» и «Человеческий капитал — основа для будущего лидерства».

Собеседники РБК сообщили, что возможный перенос мероприятия связан с мерами правительства по предотвращению распространения китайского коронавируса. По их данным, на форум традиционно приезжает большая делегация из КНР, которая также может столкнуться с трудностями в получении виз.

В Кремле подтвердили, что вопрос о переносе форума из-за распространения коронавируса сейчас обсуждается, однако отметили, что финальное решение пока не принято.