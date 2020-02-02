Майк Помпео присмотрелся к Белоруссии и Украине

Традиционным для таких встреч последнего времени стало обсуждение ситуации в Донбассе. Зеленский заявил, что считает необходимым более активное вовлечение США в урегулирование конфликта. Он призвал назначить специального представителя США по Украине. Занимавший этот пост Курт Волкер подал в отставку сразу после начала скандала, связанного с выделением Киеву американской помощи. В ходе разбирательства стало известно, что сотрудники Госдепартамента считали его участником узкой группы «трех друзей» Трампа, которые проводили американскую политику на Украине (в нее также входили глава Минэнерго Рик Перри и американский посол при ЕС Гордон Сондленд).

Визит Помпео подтверждает важность украинского вектора для американской внешней политики и опровергает мнение, что США уходят с постсоветского пространства, говорит доцент РГГУ Александр Гущин. Значительного прорыва в отношениях Вашингтона и Киева этот визит не принес, в том числе остается непроясненным вопрос, кто станет следующим послом США на Украине (сейчас посла нет), однако подтверждено, что санкции США в отношении России сохранятся и даже могут быть усилены, а поддержав в очередной раз создание Православной церкви Украины, Помпео продемонстрировал, что США сохраняют влияние и в гуманитарной плоскости, говорит Гущин.

Торговля с США и Россией В 2018 году товарооборот Украины с США составил $4 млрд, с Россией — $14,98 млрд. В том же году товарооборот Казахстана с США составил $2,1 млрд, с Россией — $18 млрд. Белоруссия с США в 2018 году наторговала на $500 млн, с Россией — $35,5 млрд.

Белоруссия — первый за 25 лет визит

Центральным событием турне стал визит Помпео в Белоруссию — первый визит госсекретаря США с начала 1990-х годов. В Минске Помпео приняли глава МИДа Владимир Макей и президент Александр Лукашенко, который заверил гостя, что тот приехал «в нормальную страну, где живет нормальный народ, который готов работать на стабильность и мир».

Визит проходил на фоне кризиса в отношениях Минска и Москвы. Им до сих пор не удалось согласовать условия поставки нефти в Белоруссию. Частично недостаток поставок компенсируется за счет поставок компаниями группы «Сафмар» бизнесмена Михаила Гуцериева. Белоруссия также начала закупать нефть у Норвегии и прорабатывает вопрос закупки у Казахстана. Помпео в субботу не упустил возможности предложить Минску американскую нефть. «США готовы на 100% обеспечить Белоруссию нефтью по конкурентным ценам и пришлют нового посла для вывода отношений на новый уровень», — заявил он.

Это высказывание вызвало резкую реакцию российских парламентариев. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что заявления госсекретаря США Майка Помпео о «выводе отношений с Белоруссией на новый уровень» напоминают обещания, данные Виктору Януковичу, когда тот был президентом Украины. «Чем проблемнее отношения у России с Белоруссией — все равно, по какому поводу, тем больше желания США этим воспользоваться и тем больше желания с некоторых пор у самой Белоруссии поиграть на этом, демонстрируя Москве, что свет клином на ней не сошелся», — сказал «РИА Новости» депутат Госдумы Константин Затулин.

Хотя госсекретарь встретился с белорусскими правозащитниками и заметил, что в стране есть проблемы с демократией, Вашингтон и Минск подтвердили намерение обменяться послами. Макей призвал США активнее присутствовать в Белоруссии, «исходя из той роли, того значения, которую играют США на мировой арене».

Статус дипмиссий в странах был понижен в 2008 году. Это произошло по ряду причин, в том числе из-за санкций Вашингтона против Минска из-за нарушения прав человека в Белоруссии (американские санкции действуют и лично против Лукашенко). Точная дата прибытия в Минск американского посла пока неизвестна. Ранее Макей говорил в интервью РБК, что послы вернутся после того, как будет решен ряд технических вопросов. «США планируют также построить новое здание посольства в Беларуси, потому что прежнее не соответствует, по их мнению, требованиям безопасности», — сказал он РБК в сентябре.

США видят сложности в отношениях Минска и Москвы и не могут упустить этот момент; но пока слова о полном замещении российской роли в поставках энергоресурсов не могут быть воплощены, уверен Гущин. Для Москвы визит Помпео — серьезный звонок, Лукашенко будет использовать его как козырь в переговорах с Россией, уверен эксперт.

Казахстан — противостояние Китаю и миграции

В ходе визита в Нур-Султан (бывшую Астану) Помпео, как и в трех других странах, встретился с главой МИДа, а также с президентом Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом Нурсултаном Назарбаевым. На пресс-конференции Помпео обрушился на главного наряду с Россией торгового партнера стран Центральной Азии — Китай. «Мы обсудили вопросы торговли людьми, тяжелую участь более 1 млн мусульман-уйгуров и этнических казахов, которые находятся в интернированных лагерях Синьцзяна в КНР возле границы с Казахстаном», — сказал Помпео по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберды в воскресенье в Нур-Султане.

В январе сразу несколько американских изданий сообщили, что США собираются ограничить въезд в страну для жителей ряда африканских и азиатских стран (Киргизии, Мьянмы, Нигерии, Судана и Танзании). Кроме того, в списке неожиданно оказалась и Белоруссия. В итоговый список Белоруссия не вошла, но вошла Киргизия, гражданам которой не будут выдавать иммиграционные визы.