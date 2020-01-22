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Политика ,  
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СМИ узнали о планах США ограничить въезд гражданам Белоруссии и Киргизии

Администрация США собирается внести в так называемый стоп-лист семь новых стран. Перечень пока не окончательный, сообщают источники в Белом доме
Фото: Joe Penney / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа планирует расширить список стран, гражданам которых может быть запрещен въезд в США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме. Такую же информацию дают и источники издания Politico.

Предполагается, что в стоп-лист будут внесены семь новых государств — Белоруссия, Киргизия, Эритрея, Мьянма, Нигерия, Судан и Танзания.

Собеседники WSJ пояснили, что страны не будут сталкиваться с общими запретами на поездки в США, но могут иметь ограничения, которые будут действовать в отношении определенных типов виз, например, деловых или гостевых.

Источники добавили, что список пока не окончательный. Министерство внутренней безопасности США и Государственный департамент не ответили на просьбы о комментариях, добавляет Politico.

Во вторник Трамп в интервью WSJ из Давоса подтвердил, что рассматривает возможность расширить перечень стран, чьим гражданам запрещены поездки в США, однако перечислять эти государства он не стал.

Официальный представитель Белого дома Хоган Гидли отказался дать какие-либо подробности о планах по расширению стоп-листа, но косвенно высказался в поддержку этой меры, добавляет Politico. «Запрет на поездки был чрезвычайно успешным в защите нашей страны и повышении базового уровня безопасности во всем мире», — сказал он. «Хотя в настоящее время нет новых заявлений [по поводу расширения запрета], исходя из здравого смысла и интересов национальной безопасности, что если страна хочет в полной мере участвовать в иммиграционных программах США, она также должна соблюдать все меры безопасности и борьбы с терроризмом — потому что мы не хотим импортировать терроризм или любую другую угрозу национальной безопасности в Соединенные Штаты», — сказал он.

Трамп впервые подписал указ о запрете на въезд гражданам некоторых стран в Штаты в январе 2017 года, всего через неделю после вступления в должность президента. Указ изначально подразумевал отказ в выдаче виз гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением. Позднее в документ были внесены некоторые изменения в результате ряда судебных разбирательств. В итоге финальный вариант того указа ограничивает въезд в США некоторых граждан из Ирана, Ливии, Сомали, Сирии, Йемена, Венесуэлы и Северной Кореи. 

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Белоруссия, Киргизия, США
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