СМИ узнали о планах США ограничить въезд гражданам Белоруссии и Киргизии

Администрация США собирается внести в так называемый стоп-лист семь новых стран. Перечень пока не окончательный, сообщают источники в Белом доме

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Администрация президента США Дональда Трампа планирует расширить список стран, гражданам которых может быть запрещен въезд в США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме. Такую же информацию дают и источники издания Politico.

Предполагается, что в стоп-лист будут внесены семь новых государств — Белоруссия, Киргизия, Эритрея, Мьянма, Нигерия, Судан и Танзания.

Собеседники WSJ пояснили, что страны не будут сталкиваться с общими запретами на поездки в США, но могут иметь ограничения, которые будут действовать в отношении определенных типов виз, например, деловых или гостевых.

Источники добавили, что список пока не окончательный. Министерство внутренней безопасности США и Государственный департамент не ответили на просьбы о комментариях, добавляет Politico.

Во вторник Трамп в интервью WSJ из Давоса подтвердил, что рассматривает возможность расширить перечень стран, чьим гражданам запрещены поездки в США, однако перечислять эти государства он не стал.