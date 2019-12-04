Демократы и республиканцы услышали разное о Дональде Трампе Чем отличаются два доклада по итогам первой фазы импичмента президента

Перед новой фазой импичмента президента США комитет по разведке нижней палаты одобрил доклад, в котором перечислены примеры злоупотреблений Дональда Трампа. Республиканцы увидели в документе попытку переписать «волю народа»

Дональд Трамп (Фото: Alastair Grant / AP)

В среду вечером по московскому времени в Вашингтоне пройдет первое заседание юридического комитета палаты представителей, посвященное импичменту Дональда Трампа. В этом комитете должны быть сформулированы пункты обвинения в адрес 45-го президента США, которые будут переданы для рассмотрения в сенат. В первом заседании примут участие четыре эксперта по американской Конституции — профессора четырех ведущих школ права, в том числе из Гарварда и Стэнфорда.

В своей работе члены комитета, который возглавляет представитель инициировавшей импичмент Демократической партии Джеральд Надлер, будут опираться на подготовленный в комитете нижней палаты по разведке отчет, основой которого стали показания, данные на публичных слушаниях 17 свидетелями, и документы.

Демократы уверены, что основания для продолжения импичмента есть. Занимающий 300 страниц отчет комитета по разведке был опубликован во вторник. За него проголосовали 13 членов комитета — демократов, против проголосовали все девять республиканцев. Республиканцы, не согласные с тем, что для отрешения Трампа есть основания, представили свой собственный 123-страничный доклад по итогам слушаний.