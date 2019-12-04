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Демократы и республиканцы услышали разное о Дональде Трампе Чем отличаются два доклада по итогам первой фазы импичмента президента
Перед новой фазой импичмента президента США комитет по разведке нижней палаты одобрил доклад, в котором перечислены примеры злоупотреблений Дональда Трампа. Республиканцы увидели в документе попытку переписать «волю народа»
Дональд Трамп (Фото: Alastair Grant / AP)

В среду вечером по московскому времени в Вашингтоне пройдет первое заседание юридического комитета палаты представителей, посвященное импичменту Дональда Трампа. В этом комитете должны быть сформулированы пункты обвинения в адрес 45-го президента США, которые будут переданы для рассмотрения в сенат. В первом заседании примут участие четыре эксперта по американской Конституции — профессора четырех ведущих школ права, в том числе из Гарварда и Стэнфорда.

В своей работе члены комитета, который возглавляет представитель инициировавшей импичмент Демократической партии Джеральд Надлер, будут опираться на подготовленный в комитете нижней палаты по разведке отчет, основой которого стали показания, данные на публичных слушаниях 17 свидетелями, и документы.

Демократы уверены, что основания для продолжения импичмента есть. Занимающий 300 страниц отчет комитета по разведке был опубликован во вторник. За него проголосовали 13 членов комитета — демократов, против проголосовали все девять республиканцев. Республиканцы, не согласные с тем, что для отрешения Трампа есть основания, представили свой собственный 123-страничный доклад по итогам слушаний.

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Завершилась первая фаза слушаний об импичменте Трампа. Что важно знать

Как демократы сформулировали претензии к Трампу

Свой доклад демократы называют кульминацией расследования, которое началось в сентябре этого года и становилось все более интенсивным по мере появления «новых свидетельств неподобающего поведения президента по отношению к Украине». Главное обвинение — Трамп предпринимал действия ради своего переизбрания на выборах 2020 года, чтобы нанести ущерб перспективам своего политического соперника Джозефа Байдена и повлиять на предстоящие выборы в своих интересах. Президент поставил свои личные и политические интересы выше национальных интересов государства, стремился подорвать целостность процесса президентских выборов и поставил под угрозу национальную безопасность США, утверждается в докладе.

Всего демократы привели девять основных выводов:

  • Трамп, действуя лично и через своих агентов, просил иностранное государство, Украину, вмешаться в выборы 2020 года;
  • для осуществления своих намерений Трамп лично и через агентов пытался оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского и заставить его публично объявить о начале ничем не обоснованных расследований. Для продвижения собственных интересов президент США просил украинского коллегу работать с его личным юристом Руди Джулиани;
  • в рамках этой схемы Трамп, действуя в своем официальном качестве, лично и напрямую потребовал от президента Украины, чтобы его правительство публично объявило о расследовании в отношении политического оппонента президента, бывшего вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера Байдена, работавшего в украинской компании Burisma. Трамп также требовал от Украины вести расследование, которое базируется на безосновательной гипотезе, выдвинутой Россией, которая утверждает, что Украина, а не Россия, вмешалась в выборы 2016 года в США;
  • Трамп распорядился приостановить оказание военной помощи Украине в размере $391 млн, крайне необходимой «для сопротивления российской агрессии». Выделение помощи одобрил конгресс на двухпартийной основе, президент США подписал закон о ее выделении, и закон предписывал ее выделить. Таким образом, Трамп удерживал эти средства без какого-либо законного основания. В докладе приводится хронология предоставления средств: на 2019 год конгресс выделил $391 млн военной помощи Украине — $250 млн по линии Минобороны, $141 млн по лини Госдепартамента. 18 июня Минобороны выпустило пресс-релиз, в котором заявило, что все условия для выделения помощи выполнены, включая антикоррупционные мероприятия на Украине. Однако вскоре Пентагон получил запрос из офиса президента относительно этих сумм, а 3 июля офис по менеджменту и бюджету Белого дома заблокировал отправку уведомления конгрессу, после которого деньги по линии Госдепартамента были бы выделены. К 12 июля на паузу было поставлено выделение всего объема помощи, а 18 июля офис по бюджету уведомил всех, что это сделано по указу президента, без дополнительных подробностей;
  • удерживая жизненно важную военную помощь и дипломатическую поддержку для страны, которая является стратегическим партнером США и вовлечена в продолжающийся военный конфликт с Россией, Трамп поставил под угрозу национальную безопасность;
  • учитывая поведение президента, не исключено, что он может и дальше действовать таким же образом, что представляет угрозу для страны, так как Трамп использует свои возможности в личных целях;
  • используя свою власть, Трамп пытался скрыть свое поведение и помешать расследованию, отказываясь предоставлять необходимые для него документы.

В поддержку своих выводов демократы напоминают содержание телефонного разговора 25 июля между Трампом и Зеленским. В нем президент Украины выражает благодарность за военную помощь, а Трамп немедленно говорит «сделайте нам одолжение тогда» и открыто призывает Украину расследовать действия Байдена и гипотезу заговора на выборах 2016 года. В ответ Зеленский говорит, что расследование будет вестись, а у него самого есть интерес к встрече с Трампом в Белом доме. Об этом знали глава администрации президента США Майк Малвани, госсекретарь Майк Помпео и министр энергетики Рик Перри. Малвани на пресс-конференции 28 октября признал, что президент прямо связал выделение военной помощи с началом расследований на Украине, говорится в докладе.

Каковы доводы противников импичмента

Республиканцы в своих выводах из публичных слушаний напоминают, что 8 ноября 2016 года Трамп был избран президентом США, в его поддержку проголосовали 63 млн граждан, а теперь меньше чем за год до очередных выборов 231 демократ в палате представителей старается переписать волю американского народа. В одиннадцати тезисах они опровергают доводы демократов:

  • что касается удержания военной помощи Украине, то у Трампа глубокий, подлинный и оправданный скептицизм в отношении этого государства из-за долгой истории коррупции. У президента также давний скептический взгляд на различную международную помощь — он считает, что Европа должна платить свою часть;
  • президентская обеспокоенность деятельностью Хантера Байдена тоже оправданна — еще при администрации Барака Обамы, в 2015–2016 годы, Госдепартамент был обеспокоен связями Байдена с Burisma;
  • относительно возможного вмешательства Украины в выборы 2016 года авторы доклада напоминают, что высокопоставленные лица этой страны были против выдвижения Трампа и публично об этом говорили. Они ссылаются на колонку 2016 года посла Украины в США Валерия Чалого, в которой тот критиковал Трампа за его высказывания насчет Крыма;
  • свидетели на слушаниях в комитете по разведке не подтвердили, что Трамп оказывал давление на Украину, чтобы она начала расследование в отношении Burisma, вице-президента Джо Байдена или его сына или в отношении возможного украинского вмешательства в предыдущие выборы с целью получить выгоду в кампании 2020 года;
  • нет доказательств, что президент Трамп отказался от встречи с Зеленским, чтобы оказать на него давление. Также не было представлено доказательств, что Трамп создал теневой аппарат управления международной политикой, чтобы давить на Украину;
  • попытка Трампа использовать президентскую привилегию на отказ от дачи показаний — это законный ответ на нечестный, оскорбительный и исключительно мотивированный партийным интересом процесс импичмента. Это не значит, что он выступает против самой процедуры импичмента, которая вполне законна.

В поддержку своих выводов о том, что Трамп никак не хотел ослабить помощь Украине, республиканцы напоминают, что в отличие от Обамы и Байдена, которые предоставляли Киеву одеяла и приборы ночного видения в качестве военной помощи, администрация Трампа одобрила поставку ракетных систем Javeline.

Телефонный разговор Трампа и Зеленского конгрессмены-республиканцы также не принимают как доказательства давления на украинского лидера — в опубликованной стенограмме разговора нет прямой увязки выделения помощи или встречи в Белом доме с началом расследований. В пользу своей позиции республиканцы также напоминают, что Зеленский сам несколько раз заявлял об отсутствии давления на него.

Автор: Полина Химшиашвили
Теги: США выборы президента, импичмент, конгресс
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