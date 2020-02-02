Помпео перечислил преимущества для Казахстана от сотрудничества с США

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Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе встречи с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди рассказал о выгодах сотрудничества с компаниями из Соединенных Штатов, сообщает «Казинформ».

Помпео заявил, что США поддерживают свободу выбора Казахстана в том, с какими странами он хочет вступать в деловые отношения. Однако он при этом отметил, что наилучшие результаты для Казахстана обеспечит сотрудничество именно с американскими компаниями.

«Эти сделки гарантируют создание рабочих мест, прозрачность контрактов и качество работы», — сказал Помпео.

Американский госсекретарь также заявил, что поддерживает инициативы казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева, который рассказал об «амбициозных программных реформах, направленных на укрепление экономического развития демократии». «Мы приветствуем эти шаги», — сказал Помпео.

Как отмечает агентство ТАСС, примером успешной работы в Казахстане является соглашение властей этой страны с компанией Tyson Foods, планирующей инвестиции в мясоперерабатывающий комплекс. Также в нефтегазовый сектор страны вкладывают деньги Chevron и Exxon Mobil.

Глава американского внешнеполитического ведомства в течение недели посещает страны бывшего СССР. Он уже побывал на Украине, в Белоруссии и Казахстане, а теперь намерен отправиться в Узбекистан.