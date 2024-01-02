Гладков сообщил о четырех сбитых воздушных целях на подлете к Белгороду

Силы ПВО сбили четыре воздушные цели на подлете к Белгороду

Ранее в Белгороде на 40 минут включали сирену ракетной опасности. Затем над городом и Белгородским районом сработала ПВО, сбив воздушные цели, сообщил Гладков. Один мужчина получил осколочные ранения, его госпитализировали

Белгород (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом и сбила четыре воздушные цели на подлете к городу, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«По предварительным данным, есть один пострадавший — у мужчины осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Бригадой скорой помощи он доставляется в больницу. Состояние тяжелое», — рассказал глава региона.

Данных о разрушениях пока нет, добавил он.

До этого Гладков предупреждал о включении в Белгороде сирены ракетной опасности, спустя примерно 40 минут ее отключили.

Накануне атаке подвергся еще один населенный пункт в Белгородской области. 1 января поселок Красное Шебекинского городского округа дважды за день попал под обстрел. При первой атаке в одном частном жилом доме были пробита крыша, поврежден фасад и выбиты окна, при попадании снаряда на территорию школы взрывной волной были выбиты окна и поврежден фасад здания.

При втором обстреле получили повреждения линии электропередачи, из-за чего без света остались жители поселка Красное, хутора Мухин, а также часть сел Нежеголь и Вознесеновка.

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В тот же день украинские военные выпустили по поселку Красное три снаряда, сообщал Гладков. По словам губернатора, один снаряд попал в частный жилой дом, где находился ребенок, он «чудом остался жив».