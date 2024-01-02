 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Военная операция на Украине ,  
0 

Силы ПВО сбили четыре воздушные цели на подлете к Белгороду

Гладков сообщил о четырех сбитых воздушных целях на подлете к Белгороду
Сюжет
Военная операция на Украине
Ранее в Белгороде на 40 минут включали сирену ракетной опасности. Затем над городом и Белгородским районом сработала ПВО, сбив воздушные цели, сообщил Гладков. Один мужчина получил осколочные ранения, его госпитализировали
Белгород
Белгород (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом и сбила четыре воздушные цели на подлете к городу, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«По предварительным данным, есть один пострадавший — у мужчины осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Бригадой скорой помощи он доставляется в больницу. Состояние тяжелое», — рассказал глава региона.

Данных о разрушениях пока нет, добавил он.

До этого Гладков предупреждал о включении в Белгороде сирены ракетной опасности, спустя примерно 40 минут ее отключили.

Минздрав рассказал о состоянии эвакуированных в Москву белгородцев
Общество
Транспортировка пострадавших при обстреле Белгорода в Москву

Накануне атаке подвергся еще один населенный пункт в Белгородской области. 1 января поселок Красное Шебекинского городского округа дважды за день попал под обстрел. При первой атаке в одном частном жилом доме были пробита крыша, поврежден фасад и выбиты окна, при попадании снаряда на территорию школы взрывной волной были выбиты окна и поврежден фасад здания.

При втором обстреле получили повреждения линии электропередачи, из-за чего без света остались жители поселка Красное, хутора Мухин, а также часть сел Нежеголь и Вознесеновка.

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой

В тот же день украинские военные выпустили по поселку Красное три снаряда, сообщал Гладков. По словам губернатора, один снаряд попал в частный жилой дом, где находился ребенок, он «чудом остался жив».

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Белгород Вячеслав Гладков Белгородская область ПВО
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
В Белгороде включили сирену ракетной опасности
Политика
Родственникам погибших при обстреле Белгорода выплатят по 3 млн руб.
Политика
Мэр Белгорода назвал фейком сообщения о минировании города «Лепестками»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря 2023
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23 Курс доллара на 30 декабря 2023
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23
Минобороны сообщило об уничтожении взвода танков Leopard в Донбассе Политика, 13:34
В Киеве около 260 тыс. человек остались без света Общество, 13:26
Минобороны отчиталось об ударе по предприятиям ВПК в Киеве и пригородах Политика, 13:18
Какие стартапы привлекли больше всего инвестиций в 2023 году Pro, 13:15
Печень может восстановиться, даже если от нее осталось 10%. Как ей помочь Pro, 13:01
Силы ПВО сбили четыре воздушные цели на подлете к Белгороду Политика, 12:54
Около 50 человек отравились угарным газом в церкви мормонов в США Общество, 12:45
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
Часть жителей Петропавловки отправят в ПВР после схода боеприпаса Политика, 12:44
В аэропорту Токио загорелся пассажирский самолет Общество, 12:40
Водительские права продлили на три года. Но есть нюансы Авто, 12:29
В Белгороде включили сирену ракетной опасности Политика, 12:10
Почему число беженцев в мире достигло рекордных показателей в 2023 году Политика, 12:09
Сальдо рассказал о возникших после обмеления ГЭС природных явлениях Политика, 11:59
Минобороны сообщило о расследовании схода боеприпаса над Петропавловкой Политика, 11:47