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Военная операция на Украине ,  
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В Белгороде включили сирену ракетной опасности

Гладков сообщил о запуске сирены ракетной опасности в Белгороде
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Антон Вергун / РИА Новости
Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Белгороде запустили сирену ракетной опасности, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Все жители должны спуститься в укрытие», — призвал глава региона.

Такую сирену уже включали в городе 30 и 31 декабря 2023 года.

Белгород после обстрела. Фотографии
Фотогалерея 

30 декабря центр Белгорода подвергся массированному обстрелу со стороны Украины. Погибли 25 человек, ранения получили еще 109 человек. По данным Минобороны, ВСУ использовали для атаки две ракеты «Ольха» с кассетными боеприпасами и снаряды системы залпового огня Vampire чешского производства.

Президент Владимир Путин назвал обстрел города терактом. Следственный комитет возбудил дело по ч. 3 ст. 30, ст. 105 и ст. 167 УК (покушение на убийство, убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Теги
Вячеслав Гладков Белгородская область Белгород сирена
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