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Военная операция на Украине ,  
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Снаряд попал в частный дом в белгородском поселке Красное

Гладков: ВСУ третий раз за день обстреляли белгородский поселок Красное
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Украинские военные выпустили три снаряда по поселку Красное Шебекинского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, один снаряд попал в частный жилой дом. В комнате, куда прилетел боеприпас, находился ребенок, он «чудом остался жив», рассказал Гладков. Все семью вывезли и разместили в Шебекино.

Поселок Красное подвергся атаке ВСУ третий раз за день. Утром в результате обстрела в частном жилом доме была пробита крыша, поврежден фасад и выбиты окна. Один снаряд прилетел на территорию школы, взрывной волной там выбило окна и повредило фасад.

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Фото:Reuters

Через несколько часов поселок снова обстреляли. Повреждения получили линии электропередачи, из-за чего без света остались жители Красного, хутора Мухин, а также часть сел Нежеголь и Вознесеновка.

Ранее ВСУ также обстреляли село Богун Городок Борисовского района. Один снаряд попал на частную территорию, в результате была повреждена пристройка, в доме выбило окна.

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Персоны
Белгородская область Вячеслав Гладков обстрел
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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