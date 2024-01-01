Минздрав рассказал о состоянии эвакуированных в Москву белгородцев

Транспортировка пострадавших при обстреле Белгорода в Москву (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Врачи оценивают как стабильное состояние эвакуированных в Москву из Белгорода раненых после обстрела. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава.

В тяжелом состоянии остаются 20 пациентов, еще пять, в том числе два ребенка, — в состоянии средней тяжести. В больницах Белгорода находятся 44 пострадавших, среди них шестеро детей, добавили в ведомстве. Ранее из медучреждений города после осмотра врачей выписали 40 человек, в том числе семь несовершеннолетних.

Центр Белгорода подвергся массированному обстрелу со стороны Украины 30 декабря. По данным Минобороны, ВСУ использовали для атаки две ракеты «Ольха» с кассетными боеприпасами и снаряды системы залпового огня Vampire чешского производства.

В результате обстрела погибли 25 человек, среди них пять детей. Пострадали 109 человек. В связи с гибелью и ранением местных жителей власти Белгорода отменили новогодние мероприятия. В знак солидарности с белгородцами аналогичные решения приняли администрации других российских городов, в том числе Владивостока и Магадана.

Президент Владимир Путин назвал обстрел Белгорода терактом. Москва созвала заседание Совета Безопасности ООН, на котором российский постпред Василий Небензя заявил, что ответственность за обстрел несет не только Украина, но и Евросоюз, Великобритания и США, которые поставляли ВСУ оружие.