Кличко сообщил об отключении света у 30% киевлян после ракетных ударов

Кличко сообщил об отключении света у 30% киевлян после ударов

Тепло и вода у жителей украинской столицы есть, уточнил мэр. Ранее он сообщал о взрывах в Соломенском, Печерском и Голосеевском районах

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

В Киеве после ракетных ударов без света остаются 30% жителей, сообщил мэр Виталий Кличко в телеграм-канале.

«Система жизнеобеспечения столицы работает в штатном режиме. Вода и тепло у киевлян есть. Без электроэнергии сейчас 30% потребителей. Из-за аварийных отключений», — написал он.

Кличко уточнил, что один человек погиб, еще 20 были ранены, 14 из них госпитализировали.

Ранее в ДТЭКе предупреждали об экстренных отключениях электричества в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

Днем 31 декабря мэр сообщил о взрывах в Соломенском, Печерском и Голосеевском районах города. До этого по всей Украине, в том числе в столице, была объявлена воздушная тревога.

Глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба сообщал о работе ПВО в регионе. Там сейчас «громко», говорил он. Позднее Кулеба предупредил об угрозе повторных ракетных обстрелов и ударов дронами. По словам заместителя руководителя офиса президента Кирилла Тимошенко, близ Киева были поражены семь воздушных целей.

ПВО работала также в Житомирской, Винницкой и Тернопольской областях. О подлете ракет сообщали власти Хмельницкой и Сумской областей. Под ракетный обстрел попали Николаев, Хмельницкий и Запорожье.