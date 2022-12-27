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Власти Киева предупредили о действии экстренных отключений света всю зиму

Замглавы администрации Киева: режим экстренных отключений света будет действовать всю зиму

Режим экстренных отключений света в Киеве будет действовать всю зиму, заявил замглавы администрации города Петр Пантелеев в эфире телеканала «Киев», выдержки из его интервью опубликованы в Telegram телеканала.

«Ситуация не простая и мы видим это в будние дни, продолжаются ограничения, продолжаются отключения, они не являются плановыми, а в большей степени экстренными. В таких реалиях мы будем жить всю зиму, надо это понимать», — сказал он, отметив, что не все зависит от энергетиков.

Пантелеев добавил, что в праздничные дни коммунальные службы и энергетики будут работать круглосуточно, как и в будние дни.

В то же время гендиректор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко заявил, что Киев получает стабильные объемы электроэнергии, хоть и с ограничениями. «Эти объемы удается равномерно распределить по временным схемам переподключения сетей», — отметил он. (цитата по УНИАН)

Из-за начавшихся 10 октября ударов российских сил по объектам энергетической инфраструктуры Украины в украинских городах возникают перебои с электричеством, электроэнергию подают по графику. 27 декабря первый заместитель главы МВД Украины Евгений Енин сообщил, что в стране поражено 702 объекта критической инфраструктуры, включая газопроводы и электроподстанции.

Ситуация с электроснабжением остается критической в Киевской области: 80% региона остается без света, говорил 20 декабря глава Киевской областной военной администрации (ОВА) Алексей Кулеба. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупреждал, что стране всю зиму придется жить в условиях дефицита электроэнергии.

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Президент Владимир Путин назвал удары по украинской энергетике ответом на теракты, в том числе взрыв на Крымском мосту, подрыв линий электропередачи на Курской атомной электростанции и атаку беспилотников в Севастополе. В Кремле уточняли, что удары наносятся по объектам инфраструктуры, которые «прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины».

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