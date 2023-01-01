Мэр заявил о подаче электричества большинству жителей Киева после ударов

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Жителям Киева обеспечено тепло- и водоснабжение, большинству потребителей также подают электричество, сообщил мэр города Виталий Кличко в телеграм-канале.

«Вода и тепло у киевлян есть. Также подавляющее большинство потребителей с энергоснабжением», — сообщил Кличко. По его словам, электричество не подают только в случае возникновения аварийных ситуаций.

Кличко сообщал, что в украинской столице 31 декабря были взрывы в Соломенском, Печерском и Голосеевском районах, один человек погиб, еще 20 были ранены. После ракетных ударов без света остались 30% киевлян, указывал мэр.

В ночь на 1 января в Голосеевском и Шевченковском районах снова были взрывы, работала система ПВО, сообщил Кличко. О повреждении объекта инфраструктуры в Киевской области в результате ночного обстрела говорил глава администрации региона Алексей Кулеба.

31 декабря, по сообщению российского Минобороны, военные нанесли удары по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованным в производстве беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, ударам подверглись места хранения и запуска дронов.