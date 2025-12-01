Каллас рассказала о планах ЕС из-за рисков «плохой сделки» по Украине

ЕС не собирается вступать с Россией в прямой диалог, Москву нужно поставить в положение, когда ей «придется вести переговоры», заявила Каллас. Российская сторона подчеркивает, что открыта к переговорам, а давить на нее бесполезно

Кая Каллас (Фото: Yves Herman / Reuters)

Евросоюз не намерен начинать вести прямой диалог с Россией, заявила глава евродипломатии Кая Каллас, на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД ЕС.

«Сейчас они не в таком положении, потому что думают, что смогут продержаться дольше нас. И они также надеются на очень хорошее предложение», — сказала Каллас.

Москва надеется на хорошее предложение по миру, поскольку, считает глава евродипломатии, видит сильное давление на Украину без необходимости собственных уступок.

Европейская сторона, по ее словам, не знает, предлагалось ли Москве «сделать какие-либо уступки». «Так что, очевидно, что они хотят вести переговоры с теми, кто просто предлагает им что-то сверх того, что у них уже есть. Это, безусловно, отвечает их интересам, но не нашим», — заключила Каллас.

США и Украина в последние дни активно ведут переговоры по мирному плану. 2 декабря спецпосланник американского президента Стив Уиткофф должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Москва готова положить предложения Вашингтона в основу будущих договоренностей, но «где-то нам точно совершенно нужно садиться и серьезно обсуждать какие-то конкретные вещи, нужно все положить на дипломатический язык», говорил Путин. По его словам, ВСУ должны уйти с занимаемых территорий, «тогда и прекратятся боевые действия». В мирном плане США предусмотрено, что ВСУ должны уйти из ДНР и ЛНР, а Херсон и Запорожье получат «замороженный статус» вдоль линии соприкосновения. Москве передали основные параметры мирного плана по результатам переговоров делегаций США, Украины и ЕС в Женеве, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Прежде Каллас прямо говорила, что Европейский союз видит только один план урегулирования конфликта — через ослабление России и дальнейшую поддержку Киева. Любой мирный план, по ее мнению, должен быть одобрен Украиной и Евросоюзом.

Кремль подчеркивал, что Европа не может претендовать на сбалансированный подход к переговорам, поскольку «целиком и полностью занимает сторону» Киева. Россия исходит из того, что Европа «самоустранила» себя от переговорного процесса, говорил глава МИДа Сергей Лавров.

При этом Песков отмечал, что обсуждение архитектуры глобальной системы безопасности невозможно без участия стран Европы и на каком-то этапе это все равно потребуется.

Российские власти не раз заявляли о стремлении к урегулированию конфликта. Россия готова к мирным переговорам, «но ее устраивает и текущая динамика», пояснял Путин. Оказывать давление на Москву бесполезно, также подчеркивал он.

Санкции западных стран российская сторона считает незаконными и осуждает военную поддержку Украины.