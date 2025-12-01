 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В НАТО не исключили «упреждающий удар» против России из-за гибридных атак

НАТО рассматривает возможность «упреждающего удара» на гибридные атаки, заявил Financial Times глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

«Мы думаем о том, чтобы действовать более агрессивно и упреждающе вместо того, чтобы реагировать», — сказал Драгоне.

Некоторые дипломаты, особенно из стран Восточной Европы, призывают альянс перестать просто реагировать и нанести ответный удар.

По словам адмирала, «превентивный удар» можно считать «оборонительным действием».

«Однако это выходит за рамки нашего обычного образа мышления и поведения», — отметил он. «Возможно, стоит действовать более агрессивно, чем наш оппонент. Вопросы в правовой базе, в юрисдикции: кто будет этим заниматься?» — добавил, однако, он.

Газета упоминает миссию НАТО Baltic Sentry по патрулированию Балтийского моря, которая позволила предотвратить повторение инцидентов с перерезанием кабелей. «С самого начала операции Baltic Sentry ничего не произошло. Значит, это сдерживание работает», — считает Драгоне.

Однако он признал, что одна из проблем заключается в том, что страны НАТО имеют «гораздо больше ограничений, чем наши оппоненты, из-за этики, из-за права, из-за юрисдикции». «Я не хочу сказать, что это проигрышная позиция, но она сложнее, чем у нашего оппонента», — отметил он. «Нам нужно глубоко проанализировать, как достигается сдерживание — через ответные действия, через превентивный удар?» — заключил адмирал.

Президент России Владимир Путин заявлял, что «все страны НАТО воюют с Россией». Говоря об инцидентах с беспилотниками в европейских странах, Путин утверждал, что у России нет дронов, «которые долетают до Лиссабона». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвигнения в адрес России «безосновательными, огульными».

Материал дополняется

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 03:46 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 03:46
Есть ли «эффект Долиной» для жилья и для певицы. Репортаж телеканала РБК Общество, 04:01
В НАТО не исключили «упреждающий удар» против России из-за гибридных атак Политика, 03:59
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 03:52
В Северной Осетии и Ставропольском крае сообщили об угрозе атаки дронов Политика, 03:22
Трамп сообщил об отсутствии дедлайна для России и Украины Политика, 03:20
Заработок студенток на инвестициях оказался втрое выше, чем у студентов Общество, 03:05
WSJ назвала оставшийся нерешенным вопрос на переговорах Украины и США Политика, 03:05
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
В Таганроге объявили воздушную опасность Политика, 02:30
SIPRI подсчитал доходы крупнейших производителей оружия в 2024 году Политика, 02:02
Трамп вернулся из гольф-клуба в Белый дом на фоне переговоров с Украиной Политика, 01:54
Зеленский счел откровенным разговор с США Политика, 01:51
Трамп подтвердил телефонный разговор с Мадуро Политика, 01:40
Алиханов сообщил о падении рынка автопрома Экономика, 01:07
Россияне стали чаще брать новую ипотеку, не выплатив старую. Инфографика Финансы, 01:03