НАТО рассматривает возможность «упреждающего удара» на гибридные атаки, заявил Financial Times глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

«Мы думаем о том, чтобы действовать более агрессивно и упреждающе вместо того, чтобы реагировать», — сказал Драгоне.

Некоторые дипломаты, особенно из стран Восточной Европы, призывают альянс перестать просто реагировать и нанести ответный удар.

По словам адмирала, «превентивный удар» можно считать «оборонительным действием».

«Однако это выходит за рамки нашего обычного образа мышления и поведения», — отметил он. «Возможно, стоит действовать более агрессивно, чем наш оппонент. Вопросы в правовой базе, в юрисдикции: кто будет этим заниматься?» — добавил, однако, он.

Газета упоминает миссию НАТО Baltic Sentry по патрулированию Балтийского моря, которая позволила предотвратить повторение инцидентов с перерезанием кабелей. «С самого начала операции Baltic Sentry ничего не произошло. Значит, это сдерживание работает», — считает Драгоне.

Однако он признал, что одна из проблем заключается в том, что страны НАТО имеют «гораздо больше ограничений, чем наши оппоненты, из-за этики, из-за права, из-за юрисдикции». «Я не хочу сказать, что это проигрышная позиция, но она сложнее, чем у нашего оппонента», — отметил он. «Нам нужно глубоко проанализировать, как достигается сдерживание — через ответные действия, через превентивный удар?» — заключил адмирал.

Президент России Владимир Путин заявлял, что «все страны НАТО воюют с Россией». Говоря об инцидентах с беспилотниками в европейских странах, Путин утверждал, что у России нет дронов, «которые долетают до Лиссабона». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвигнения в адрес России «безосновательными, огульными».

Материал дополняется