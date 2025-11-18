 Перейти к основному контенту
0

Эстония заявила США об усилении гибридной войны России с НАТО

Маргус Цахкна
Маргус Цахкна (Фото: Tingshu Wang / Reuters)

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна выступил с предупреждением перед конгрессом США о наращивании Россией гибридных атак против стран НАТО. На слушаниях в Хельсинкской комиссии он заявил, что Запад должен давать единый и решительный ответ на каждую подобную провокацию. Об этом сообщает News ERR.

По словам Цахкны, об этом говорят недавний заход российских самолетов в воздушное пространство Эстонии, активность флота и авиации в Балтийском море, систематические помехи GPS и перемещение пограничных буев на реке Нарва.

Киев заявил о гибридной войне России и НАТО
Политика
Андрей Сибига

Глава эстонского МИДа признал, что НАТО уже принимает ответные меры, включая новые цели по оборонным расходам, миссии «Восточный дозор» и «Балтийский дозор», но призвал к еще более решительным и скоординированным действиям. Слушания проходили под председательством сенатора Роджера Уикера при участии экспертов по безопасности Сета Джонса и Питера Рафа.

Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва не собирается нападать на НАТО, заявления о возможности атаки на западные страны он называл «чушью». При этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что Запад фактически ведет против России полноценную войну с применением спутниковых данных и ракетных пусков.

Путин также называл заявления о планах России напасть на НАТО «невероятной ложью», но отмечал готовность ответить на милитаризацию стран Европы. Потенциальный ответ, по его словам, «будет очень убедителен», но Россия «никогда не инициировала военное противостояние», поскольку считает это «бессмысленным».

