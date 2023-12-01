В ЕС назревает политический кризис из-за позиции венгерского премьера и отказа от поддержки Украины, выяснил Politico. Издание отмечает, что Брюссель рассматривает «ядерный вариант», при котором Венгрию могут лишить права голоса

Виктор Орбан (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Евросоюз может столкнуться с серьезным политическим кризисом уже в декабре, когда, как ожидается, лидеры ЕС должны будут принять «историческое решение» о вступлении Украины в блок, а также о выделении Киеву €50 млрд помощи, пишет Politico со ссылкой на опрошенных дипломатов и собственные источники.

Причиной этого кризиса издание называет Венгрию, чья политика в последние годы шла вразрез с единой политикой ЕС, и чей премьер-министр Виктор Орбан неоднократно выступал против помощи Украине. «Орбан регулярно подталкивает ЕС к краю пропасти, но теперь дипломаты паникуют, что его враждебность к Украине вот-вот окончательно столкнет блок в пропасть», — говорится в статье.

Как отмечает Politico, предстоящая встреча лидеров ЕС должна послужить важным сигналом для США о том, что, несмотря на политическую напряженность из-за войны на Ближнем Востоке, ЕС остается «полностью приверженным» Украине. В то же время к соглашению могут и не прийти, поскольку Орбан требует заморозки выделения средств Киеву, пока не будет полностью пересмотрена политика по поддержке Украины.

Politico пишет, что такая позиция доставляет лидерам ЕС «огромную головную боль», и несмотря на то, что Венгрия составляет всего 2% населения ЕС, Орбан «держит весь блок в заложниках». «Мы приближаемся к серьезному кризису», — заявил изданию дипломатический источник в ЕС. Другой источник предупредил, что предстоящая встреча может стать «одним из самых сложных европейских советов».

Директор Института политического капитала Будапешта Петер Креко выразил мнение, что венгерский лидер играет в долгую игру: «Орбан ждал, пока Европа поймет, что выиграть войну на Украине невозможно и что Киев должен пойти на уступки. <...> Теперь он чувствует, что его время приближается, потому что усталость от Украины растет в общественном мнении во многих странах ЕС».

По данным Politico, в настоящее время на рассмотрении в ЕС находится «ядерный вариант», который исключил бы Венгрию из политических решений ЕС. При этом многие в ЕС считают, что такое решение могло бы стать опасным прецедентом, способным «разобщить и фрагментировать» блок.

Издание напоминает, что ранее на этой неделе президент Европейского совета Шарль Мишель побывал в Будапеште и провел с Орбаном двухчасовую встречу. Источник Politico уточнил, что, хотя встреча и не привела к прорыву, Мишель смог услышать озабоченности венгерского премьера.

В то же время Politico отмечает, что некоторые европейские дипломаты интерпретируют угрозы Орбана как стратегию усиления давления на ЕК, которая удерживает €13 млрд из средств ЕС для Венгрии.

В декабре 2022 года ЕС заморозил €22 млрд, которые Венгрия должна была получить из европейских фондов сплоченности (cohesion funds — фонды для наименее развитых стран блока, призванные покрывать инвестиционный дефицит). Средства должны были заморозить до тех пор, пока Будапешт не устранит проблемы в сферах верховенства закона и защиты прав человека.



В мае этого года в ответ на требования Брюсселя Венгрия начала проводить судебную реформу. Это должно было позволить Будапешту разблокировать около €13 млрд, однако ЕК все еще препятствует выделению средств.

Другие опрошенные Politico дипломаты отмечают, что Орбан уже давно ставит под сомнение стратегию ЕС в отношении Украины, но раньше его либо игнорировали, либо «изображали марионеткой президента России Владимира Путина». «Возможно, у нас было недостаточно времени, чтобы по-настоящему его выслушать», — признал один из высокопоставленных дипломатов ЕС.

Как отмечает издание, сегодня в ЕС нет таких «миротворцев», как экс-канцлер Германии Ангела Меркель, а ожидаемое возвращение к власти в Польше Дональда Туска только повысит статус Орбана «как одинокого и непокорного». «Не осталось никого, кто мог бы образумить Орбана. Сейчас он подрывает ЕС изнутри», — сказал представитель ЕС.

Так, помимо «ядерного варианта» с задействованием ст. 7 Договора о Европейском союзе, который позволил бы лишить Венгрию права голоса по решениям ЕС, европейские дипломаты рассматривают вариант разделения €50 млрд запланированной помощи Украине на меньшие суммы, которые выделялись бы Киеву на ежегодной основе с 2024 по 2027 год.

Отвечая на вопрос по поводу позиции Венгрии, спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что Украина собирается в Европейский союз и Киев выполнил все рекомендации. «Я хочу убедиться, что все государства-члены уважают прогресс, который продемонстрировала Украина», — отметил он.

Если выделение средств Киеву согласовать не удастся, то вопрос будет отложен как минимум на начало следующего года, что может привести к еще большему «расколу» в ЕС, пишет Politico. «Для [президента Украины Владимира] Зеленского это [финансовая помощь] жизненно важно для поддержания боевого духа на поле боя», — заявил представитель ЕС, подчеркнув при этом, что быстрые решения внутри блока являются ключевыми для Украины.

«Орбан играет в долгую игру. Вместе с [лидером правой Партии свободы в Нидерландах Гертом] Вилдерсом, еще одним или двумя ультраправыми лидерами в Европе и потенциальным возвращением [экс-президента США Дональда] Трампа он вскоре может оказаться в меньшей изоляции, чем мы все думаем», — заявил Politico еще один представитель ЕС.

После начала военной операции на Украине Виктор Орбан неоднократно выступал с критикой антироссийских санкций и отказывался поставлять Украине оружие. Вместе с этим премьер призывал Евросоюз убедить Москву и Киев начать мирные переговоры. В ноябре политик заявил, что в 2022 году Украина не подписала мирное соглашение с Россией по указанию США, а позже в том же месяце сказал, что Украине очень далеко до вступления в ЕС.

В середине октября во время визита в Китай Орбан встретился с Путиным, российский президент тогда хорошо отозвался об отношениях двух стран, которые десятилетиями строились «исключительно на основе учета интересов друг друга, опираясь на все позитивное, что досталось нам из прошлого». Встречу лидеров двух стран раскритиковали в ЕС. Европейские чиновники тогда заявили, что поведение властей Венгрии все больше становится угрозой для ЕС.

Кремль неоднократно указывал, что спецоперация, начатая против «киевского режима», из-за поддержки западных стран фактически превратилась в «войну между Москвой и коллективным Западом». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее говорил, что против России «идет война по всем фронтам, будь то экономика, межгосударственные отношения, отношения собственности», и что западные страны «не брезгуют ничем». В то же время, по его словам, все цели спецоперации будут выполнены.