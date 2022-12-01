WSJ узнала о предложенном Еврокомиссией потолке цен на нефть в $60

Страны G7 договорились установить предельные цены на российскую нефть в сентябре. Обсуждение лимита в ЕС идет с ноября, но достичь договоренностей странам-членам союза пока не удалось

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Европейская комиссия попросила государства-члены ЕС утвердить потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Высокопоставленные чиновники стран союза начали обсуждение этого предложения 1 декабря.

О том, что в ЕС обсуждают установление лимита цен на нефть из России на уровне в $60 за баррель, накануне писал Bloomberg. До этого агентство сообщало, что рассматривался потолок в $65, а позже — в $62.

Обсуждение в ЕС предельных цен на российскую нефть идут с ноября, однако страны блока пока не могут согласовать их. Так, Польша, по данным Reuters, выступала за лимит в $30, а Греция требовала потолок не более $70, писало Politico.

Страны G7 (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония) договорились установить предельные цены на российскую нефть в сентябре с целью снижения доходов России и ее способности финансировать военные действия на Украине, а также для уменьшения их влияния на рост мировых цен на энергоносители.

Западные страны стремятся согласовать уровень потолка цен на нефть до 5 декабря, когда вступит в силу эмбарго на поставки нефти из России по морю.

Президент России Владимир Путин указывал, что Москва не станет поставлять энергоносители странам, которые принимают политические решения, противоречащие условиям контрактов. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил, что российские власти следят за обсуждение вопроса по лимиту цен на нефть, но отмечал, что Россия намерена «руководствоваться исключительно собственными интересами».