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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Война санкций ,  
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Bloomberg узнал об обсуждении потолка цен в $60 на российскую нефть

Bloomberg: в ЕС обсуждают потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель
По данным источников агентства, на эту цену согласны большинство стран ЕС и G7 при соблюдении некоторых условий. Греция, например, добивается опции пересмотра лимита, а Польша — прогресса по новому пакету санкций союза
BRENT BRENT $85,41 +0,39%
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

В Евросоюзе обсуждают установление лимита цен на нефть из России на уровне в $60 за баррель, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом. Ранее предлагался уровень в $62.

Таким образом в ЕС хотят достичь соглашения как между членами союза, так и с G7, куда входят, помимо трех европейских стран, США, Канада, Великобритания и Япония. По словам собеседников агентства, на этот вариант лимита согласны многие государства, если введение этой меры будет сочетаться с другими требованиями.

Прошлые переговоры насчет ограничения цен на российскую нефть прошли 28 ноября и не увенчались успехом. Источники агентства Reuters сообщили, что соглашение не смогли достичь из-за позиции Польши: она требовала снизить лимит до $30. Bloomberg пишет, что за низкие цены выступали и прибалтийские страны. А страны, которые занимаются транспортировкой топлива, в частности, Греция, заняли противоположную позицию.

Польша и страны Прибалтики потребовали добиться прогресса в отношении нового пакета санкций ЕС, а Греция, Мальта и Кипр просят, чтобы потолок цен на нефть был установлен с возможностью пересмотра его величины, отмечает Bloomberg.

Материал дополняется.

Теги
потолок цен на нефть ЕС G7 санкции
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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