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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об отраженной атаке ВСУ на южно-донецком направлении

Минобороны: ВСУ безуспешно пытались контратаковать на южно-донецком направлении

Минобороны сообщило об отраженной атаке ВСУ на южно-донецком направлении
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Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) безуспешно пытались контратаковать на южно-донецком направлении в районах села Новомихайловка и поселка Владимировка, заявило Минобороны.

«В результате огневого поражения и активных действий российских подразделений все контратаки были отражены», — говорится в сообщении ведомства. Было уничтожено до 30 украинских военных, а также четыре боевых машины пехоты и три пикапа.

Минобороны неоднократно сообщало о неудачных попытках ВСУ атаковать на южно-донецком направлении. 27 ноября министерство отчиталось об отраженных атаках вблизи Новомихайловки, Павловки и Шевченко. 30 ноября Минобороны заявило о попытках украинских войск контратаковать в районах Новомихайловки, Новодонецкого и Новоселки — эти атаки тоже были отражены.

Президент Украины Владимир Зеленский еще в конце ноября отмечал «жесткие штурмовые действия» российских сил в ДНР. За прошедший месяц Минобороны сообщало о взятии под контроль нескольких населенных пунктов в республике: Андреевки, Перше Травня (Озаряновка), Опытного, Павловки.

Теги
Минобороны ДНР Украина ВСУ
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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