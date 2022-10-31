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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский заявил о «жестком наступлении» российских сил в ДНР

Зеленский: ВСУ отражают «жесткие штурмовые действия» российских сил в ДНР
Президент Украины отметил, что силы ВСУ отражают «жестокие штурмовые дейстивия» ВС России на донецком направлении. Минобороны ранее сообщало о выходе российских сил к окраинам села Павловка в Волновахском районе ДНР
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отражают «жесткие штурмовые действия» российских сил в ДНР, сообщил в своем телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, в боях на донецком направлении участвуют бойцы-пограничники Чопского погран отряда.

Он также поблагодарил бойцов 54-й отдельной механизированной бригады им. Ивана Мазепы, 5-го отдельного штурмового полка и 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «за храбрость» во время боев на северском направлении.

Минобороны России накануне, 30 октября, сообщило о наступлении российских сил на южно-донецком направлении и выходе к окраинам села Павловка в Волновахском районе ДНР. «Штурмовые отряды российских войск в ходе наступления продвинулись в глубину обороны противника более чем на 3 км и вышли к южным окраинам населенного пункта Павловка», — говорилось в сообщении.

По данным ведомства, в этом районе были убиты свыше 100 украинских военных, уничтожен танк и другая техника. При этом ВС России «овладели рядом опорных пунктов и господствующих высот» и захватили в плен шесть военнослужащих ВСУ.

19 октября Владимир Путин на заседании Совбеза объявил о военном положении на территории присоединившихся к России регионов — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей — и введении уровней реагирования для других регионов. Как пояснил Путин, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях «до их вступления в состав России действовал режим военного положения, и сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства». Спустя несколько часов указ президента единогласно утвердил Совет Федерации.

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Режим военного положения регулируется законом «О военном положении». Согласно ст. 7 документа на территориях с объявленным военным положением усиливается охрана общественного порядка, ограничивается въезд и выезд, проводится досмотр транспортных средств; властям разрешается изымать у граждан и организаций имущество, необходимое для нужд обороны. Власти не обязаны вводить все предусмотренные законом меры при объявлении военного положения, поэтому пока сложно сказать, какие из них действительно будут реализованы, поясняла адвокат Татьяна Пашкевич.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Владимир Зеленский ДНР Военная операция на Украине наступление

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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