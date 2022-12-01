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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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CNN узнал о планах США расширить обучение украинских военных

CNN: США планируют расширить подготовку военных ВСУ и увеличить число обучаемых
США планируют увеличить число украинских военных, которые проходят обучение, до 2,5 тыс. человек в месяц, а также расширить набор видов подготовки, включив туда обучение «более сложной тактике боя», передает CNN
Фото: POOL New / Reuters
Фото: POOL New / Reuters

Администрация президента США рассматривает возможность расширения обучения, которое американские военные проводят для украинских сил, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.

По данным источников, планируется увеличить число украинских военных, которые проходят обучение на американской базе в Германии, до 2,5 тыс. человек в месяц.

Вместе с этим США хотят расширить набор видов подготовки, так как ранее военных ВСУ обучали только работе с конкретными системами вооружения. В новую программу может войти обучение «более сложной тактике боя», в том числе тому, как координировать маневры пехоты с артиллерийской поддержкой, уточняет собеседник телеканала. По его словам, это будет «намного более интенсивная и всесторонняя» подготовка, чем та, которую украинские военные проходили в Польше или Великобритании.

Данное предложение о расширении подготовки пока находится на рассмотрении в администрации президента США, хотя чиновник из Белого дома отказался его комментировать, заявив, что «не стоит опережать решения, которые еще не были приняты».

США начали проводить обучение военнослужащих Украины обращению с ключевыми западными системами вооружений, в том числе с радиолокационными станциями и бронетехникой, в конце апреля. Подготовка проходила на территории Германии. В начале мая Джон Кирби, который на тот момент был пресс-секретарем Пентагона (сейчас он координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям), сообщил, что США обучили более 220 украинских военнослужащих применению в боевых условиях гаубиц M777 калибра 155 мм.

Об участии в обучении украинских военных сообщали также власти Великобритании, Канады, Германии и Нидерландов. Так, Великобритания начала обучение в июле. Британские власти говорили о планах тренировать каждые 120 дней до 10 тыс. военных с Украины.

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Как писала Finanicial Times, курс подготовки длится пять недель, в то время как новобранцы британской армии проходят 14-недельную подготовку. По данным газеты, военных учат обращаться с оружием, базовым боевым тактикам (например, фланговые маневры) и кибербезопасности, также есть подготовка по наступательной тактике.

Кроме того, в октябре страны ЕС договорились создать военную миссию по обучению 15 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины в нескольких странах-членах объединения. Оперативным командующим миссией ЕС по обучению украинских солдат назначен польский генерал Петр Трытек.

В российском МИДе критиковали данную инициативу ЕС. Официальный представитель ведомства Мария Захарова говорила, что миссия ЕС по военной помощи Киеву делает Евросоюз стороной конфликта на Украине.

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США Украина военные учения обучение военных
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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