Tagesspiegel назвала разногласия Польши и Германии перед обучением ВСУ

Подготовка к военной миссии по обучению украинских военных указала на наличие разногласий между Германией и Польшей, они касаются выбора штаб-квартиры и поставок вооружений, пишет газета Tagesspiegel со ссылкой на источники.

По словам дипломатов Евросоюза, несколько европейских стран уже выразили интерес к отправке своих инструкторов в Польшу, однако немецкие власти выступают против из-за географического положения Польши, так как она имеет общую границу с Калининградской областью России. Другими словами, в Берлине опасаются, что учебная миссия в Польше может стать поводом для «российских маневров».

Польские власти в свою очередь, как пишет Tagesspiegel, критиковали Германию за то, что в начале боевых действий она передала Украине только защитные каски. При этом Польша направила Украине боевые танки и бронетранспортеры советской разработки и надеялась получить замену от Германии, но этого не произошло.

В связи с этим Варшава претендовала на ведущую роль в запланированной ЕС миссии по подготовке ВСУ, но и Берлин проявил такое же желание, отмечают собеседники газеты. По их словам, из-за того, что Польша и Германия не смогли прийти к соглашению, в течение лета были потрачены «драгоценные недели».

О том, что Евросоюз достиг договоренности по создании военной миссии по обучению 15 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщало в середине октября Agence France-Presse со ссылкой на источники. В итоговом документе говорилось, что Миссия военной помощи ЕС (EUMAM) «должна будет обучить большое количество личного состава ВСУ различным военным функциям».

По словам одного из дипломатов, соглашение предусматривает создание штаб-квартиры и учебных центров EUMAM в каждой стране ЕС для проведения обучения. Другой источник заявил агентству, что свое согласие на размещение миссий уже дали Польша и Германия.