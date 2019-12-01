Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 ноября
USD ЦБ: 64,08 (-0,02) Quote, 29 ноя, 12:48
Курс евро на 30 ноября
EUR ЦБ: 70,55 (-0,03) Quote, 29 ноя, 12:48
В США при крушении самолета погибли девять человек Общество, 06:47 Китай обвинил комиссара ООН во вмешательстве из-за статьи о Гонконге Политика, 06:37 Американцы потратили $7,4 млрд на онлайн-покупки в «Черную пятницу» Общество, 06:35 Ученые сравнили риск смертности космонавта и среднего россиянина Общество, 06:05 Роспотребнадзор назвал основные пути заражения ВИЧ Общество, 05:46 В Екатеринбурге эвакуировали 100 человек из-за пожара в квест-клубе Общество, 05:24 В 2018 году ВИЧ диагностировали у 86 тыс. россиян Общество, 04:52 СМИ сообщили о расследовании ЕС методов Google по сбору данных Технологии и медиа, 04:35 В Ленинградской области найден мертвым замначальника отделения полиции Общество, 04:01 Первый президент Украины дал Зеленскому совет перед встречей с Путиным Политика, 03:32 Посольство России потребовало у Вашингтона не вмешиваться в дела страны Политика, 03:21 Три жизненно необходимых лекарства приравняли к наркотикам в России Общество, 02:52 В Белгороде решили не увольнять подравшегося с учеником педагога Общество, 02:08 Ди Каприо отверг обвинения в спонсировании поджогов лесов Амазонии Общество, 02:02
Политика ,  
0 
Китай обвинил комиссара ООН во вмешательстве из-за статьи о Гонконге
По мнению Пекина, статья Мишель Бачелет, в которой та призвала расследовать жалобы на чрезмерное применение силы со стороны полиции при разгоне протестов, подтолкнет демонстрантов «к более радикальным актам насилия»
Мишель Бачелет (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Пекин считает высказывания верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет о Гонконге вмешательством во внутренние дела. Об этом говорится в заявлении постпредства КНР при ООН, передает Associated Press.

30 ноября в гонконгской газете The South China Morning Post вышла статья Бачелет, в которой та, комментируя акции протеста, призвала главу администрации Гонконга Кэрри Лам расследовать жалобы на чрезмерное применение силы со стороны полицейских при разгоне демонстрантов.

В постпредстве КНР посчитали, что в статье Бачелет содержится «неуместный комментарий» о ситуации в Гонконге. По мнению китайской стороны, ее высказывания «лишь подтолкнут участников беспорядков к более радикальным актам насилия». Пекин выразил верховному комиссару ООН протест.

Политика
Китай заявил о гегемонии США из-за закона о правах человека в Гонконге

Массовые волнения в Гонконге начались в июне. Жители специального административного района выходили на протесты против принятия закона, позволяющего экстрадировать преступников в материковый Китай. 23 октября власти Гонконга официально отозвали законопроект, однако демонстрации продолжились. Протестующие требуют модернизировать выборную систему и освободить задержанных.

Полиция Гонконга пригрозила применить боевые патроны, если протестующие будут использовать оружие и продолжат насильственные действия. Правоохранители уже применяли оружие против демонстрантов, в частности, при попытке справиться с беспорядками на акции 11 ноября.

Фотогалерея 
Как протестующие в Гонконге отметили Хеллоуин. Фоторепортаж

19 ноября сенат США единогласно принял законопроект о защите прав человека в Гонконге. Документ позволяет применять по отношению к нарушителям дипломатические и экономические санкции. 28 ноября закон подписал американский президент Дональд Трамп. Кроме того, он запретил экспорт из США в Гонконг специализированного полицейского оборудования.

Пекин, комментируя действия Вашингтона, назвал их грубым нарушением международного права и неприкрытой гегемонией. Принятый Трампом закон раскритиковали и власти Гонконга, сочтя его вмешательством во внутренние дела.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Гонконг, Китай
Материалы по теме
Трамп подписал закон о санкциях за нарушение прав человека в Гонконге
Политика
Сенат США одобрил закон о санкциях за нарушение прав человека в Гонконге
Политика
Полиция пригрозила применить боевые патроны против митингующих в Гонконге
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter