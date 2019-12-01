Китай обвинил комиссара ООН во вмешательстве из-за статьи о Гонконге

Китай обвинил комиссара ООН во вмешательстве из-за статьи о Гонконге

По мнению Пекина, статья Мишель Бачелет, в которой та призвала расследовать жалобы на чрезмерное применение силы со стороны полиции при разгоне протестов, подтолкнет демонстрантов «к более радикальным актам насилия»

Мишель Бачелет (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Пекин считает высказывания верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет о Гонконге вмешательством во внутренние дела. Об этом говорится в заявлении постпредства КНР при ООН, передает Associated Press.

30 ноября в гонконгской газете The South China Morning Post вышла статья Бачелет, в которой та, комментируя акции протеста, призвала главу администрации Гонконга Кэрри Лам расследовать жалобы на чрезмерное применение силы со стороны полицейских при разгоне демонстрантов.

В постпредстве КНР посчитали, что в статье Бачелет содержится «неуместный комментарий» о ситуации в Гонконге. По мнению китайской стороны, ее высказывания «лишь подтолкнут участников беспорядков к более радикальным актам насилия». Пекин выразил верховному комиссару ООН протест.

Массовые волнения в Гонконге начались в июне. Жители специального административного района выходили на протесты против принятия закона, позволяющего экстрадировать преступников в материковый Китай. 23 октября власти Гонконга официально отозвали законопроект, однако демонстрации продолжились. Протестующие требуют модернизировать выборную систему и освободить задержанных.