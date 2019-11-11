Полиция Гонконга применила оружие против демонстрантов 11 ноября и ранила как минимум одного из них. Об этом сообщает SCMP.

Инцидент произошел во время попыток правоохранительных органов справиться с беспорядками, которые привели к транспортному коллапсу в Гонконге. Раненый демонстрант был доставлен в отделение интенсивной терапии.

Протесты в Гонконге обострились после того, как в пятницу полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, что привело к смерти студента Гонконгского университета науки и технологии. В результате работа нескольких линий метро и восточной железной дороги была парализована. Также протестующие забаррикадировали дороги в нескольких районах.

В ноябре во время разгона митинга в Гонконге пострадали двое российских журналистов. Корреспондент RTVi Сергей Морозов и оператор Александр Науменко. После того, как полиция пустила слезоточивый газ, Морозову случайно плеснули в лицо из баллончика, когда он снял противогаз. Оператор Науменко получил несколько ударов дубинкой.