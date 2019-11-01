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Как протестующие в Гонконге отметили Хеллоуин. Фоторепортаж

31 октября в Хэллоуин многие протестующие в Гонконге вышли на улицы в костюмах и масках. Акции протеста продолжаются уже несколько месяцев. Изначально они были связаны с законом об экстрадиции в Китай, но не прекратились и после отзыва документа. Как выглядел гонконгский протест в Хэллоуин — в фоторепортаже РБК
Фото: Kin Cheung / AP

31 октября протестующие в Гонконге призвали сторонников акций выходить на улицы в масках, изображающих чиновников и страшных персонажей

Фото: Tyrone Siu / Reuters
Еще в начале октября власти Гонконга запретили участникам протеста закрывать лица. Глава администрации Кэрри Лам заявила, что запрет призван предотвратить насилие
Фото: Zuma / ТАСС

Нарушителям запрета грозит​ до года тюрьмы или штраф в размере 25 тыс. гонконгских долларов (более $3 тыс.)

Фото: Kin Cheung / AP
31 октября власти заявили​​, что в этот день в честь Хеллоуина на улице можно появиться в образе, но полиция вправе потребовать снять маску или смыть грим
Фото: Justin Chin / Bloomberg

Протесты в Гонконге начались после того, как власти предложили законопроект об экстрадиции на материковый Китай лиц, находящихся там в розыске или подозреваемых в преступлениях

Фото: Vincent Yu / AP

Протесты стали самыми массовыми в истории Гонконга. Летом на акцию выходили​ до 2 млн человек

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

23 октября власти окончательно отозвали​​ законопроект об экстрадиции, но это не остановило протесты

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Теперь протестующие требуют​​ расследования действий полиции в ходе протестов, демократизации выборов и амнистии для активистов, попавших под арест

Фото: Justin Chin / Bloomberg

По данным протестующих, за несколько месяцев были задержаны 3 тыс. человек

Фото: Vincent Yu / AP
Теги: мультимедиа, Гонконг, протесты
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