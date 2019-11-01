Как протестующие в Гонконге отметили Хеллоуин. Фоторепортаж

31 октября в Хэллоуин многие протестующие в Гонконге вышли на улицы в костюмах и масках. Акции протеста продолжаются уже несколько месяцев. Изначально они были связаны с законом об экстрадиции в Китай, но не прекратились и после отзыва документа. Как выглядел гонконгский протест в Хэллоуин — в фоторепортаже РБК
31 октября протестующие в Гонконге призвали сторонников акций выходить на улицы в масках, изображающих чиновников и страшных персонажей
Нарушителям запрета грозит до года тюрьмы или штраф в размере 25 тыс. гонконгских долларов (более $3 тыс.)
Протесты в Гонконге начались после того, как власти предложили законопроект об экстрадиции на материковый Китай лиц, находящихся там в розыске или подозреваемых в преступлениях
Протесты стали самыми массовыми в истории Гонконга. Летом на акцию выходили до 2 млн человек
23 октября власти окончательно отозвали законопроект об экстрадиции, но это не остановило протесты
Теперь протестующие требуют расследования действий полиции в ходе протестов, демократизации выборов и амнистии для активистов, попавших под арест
По данным протестующих, за несколько месяцев были задержаны 3 тыс. человек