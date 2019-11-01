Как протестующие в Гонконге отметили Хеллоуин. Фоторепортаж

31 октября в Хэллоуин многие протестующие в Гонконге вышли на улицы в костюмах и масках. Акции протеста продолжаются уже несколько месяцев. Изначально они были связаны с законом об экстрадиции в Китай, но не прекратились и после отзыва документа. Как выглядел гонконгский протест в Хэллоуин — в фоторепортаже РБК