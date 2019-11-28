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Политика ,  
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Китай заявил о гегемонии США из-за закона о правах человека в Гонконге

Подписание президентом США закона о демократии и правах человека в Гонконге — это серьезное вмешательство в дела автономии и во внутренние дела Китая, а также грубое нарушение международного права и неприкрытая гегемония, против которой выступает Пекин, говорится в сообщении МИД страны.

В ведомстве отметили, что жители Гонконга обладают «беспрецедентными демократическими правами», а США, игнорируя факты, преследуют лишь одну цель — подорвать процветание и стабильность района. В китайском ведомстве отметили, что дела Гонконга являются внутренним вопросом Китая и никакое иностранное государство не имеет права вмешиваться в него. Принятый закон лишь покажет населению «гегемонистскую природу США», считают в Пекине.

Правительство Гонконга, в свою очередь, также раскритиковало принятый президентом Дональдом Трампом закон, назвав его вмешательством во внутренние дела. Власти автономного района отметили, что сотрудничество с ним было для США выгодным, а одностороннее изменение торговой политики со стороны Вашингтона негативно скажется в том числе и на его собственных интересах. Правительство призвало США принять «прагматичный подход» и уважать статус Гонконга как отдельной таможенной территории.

Политика
Трамп подписал закон о санкциях за нарушение прав человека в Гонконге

Трамп подписал закон о защите прав человека и демократии в Гонконге, который позволяет вводить дипломатические и экономические санкции в отношении лиц, нарушающих права человека. Как отмечается в документе, арест или задержание в ходе протестов не могут служить поводом для отказа в американской визе. Документ был принят на фоне волнений в Гонконге, которые длятся уже полгода. Жители автономного района выступали против законопроекта, который разрешил бы экстрадицию преступников в материковый Китай. В октябре власти отозвали законопроект, однако акции протеста продолжаются: демонстранты призывают обновить выборную систему и отпустить задержанных в ходе митингов.

Теги: МИД Китая, Гонконг, права человека, США
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