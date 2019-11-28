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Политика ,  
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Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге

Американский президент Дональд Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге. Об этом сообщается в заявлении главы США, опубликованном на сайте Белого дома.

Как следует из текста заявления, закон подтверждает и вносит изменения в закон о политике США в отношении Гонконга от 1992 года, а также уточняет позицию США по отношению к Гонконгу и определяет оценку происходящих там политических событий. Помимо этого, Трамп также подписал закон, запрещающий экспорт из США в Гонконг специализированного полицейского оборудования.

По словам американского лидера, решения были приняты «из уважения к председателю КНР Си Цзиньпину, Китаю и народу Гонконга». Трамп также отметил, что эти меры приняты в надежде на то, что лидеры и представители Китая и Гонконга смогут «мирным путем» разрешить имеющиеся между ними противоречия, что должно привести к «долгосрочному миру и процветанию для всех».

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Сенат США одобрил закон о санкциях за нарушение прав человека в Гонконге

19 ноября этого года сенат США единогласно принял законопроект о защите прав человека и демократии в Гонконге. Документ позволяет применять дипломатические и экономические санкции к лицам, которые нарушают права человека в Гонконге. В законопроекте также указывается, что арест или задержание в ходе протестов не должны становиться поводом для отказа в американской визе.

Сенат принимал законопроекты на фоне обострившихся волнений в Гонконге, которые продолжаются уже почти полгода. Жители автономного района Китая протестовали против принятия закона, позволяющего экстрадировать преступников в материковый Китай. 23 октября этого года власти Гонконга официально отозвали законопроект, но демонстрации продолжились. Протестующие требуют модернизировать выборную систему и освободить задержанных полицией.

Теги: США, Гонконг, права человека
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