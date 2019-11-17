Полиция пригрозила применить боевые патроны против митингующих в Гонконге

Полиция Гонконга пригрозила применить боевые патроны, если протестующие будут использовать оружие и продолжат насильственные действия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление полиции.

Полицейские уже применяли оружие против демонстрантов, в результате чего был ранен как минимум один человек. Пострадавшего доставили в отделение интенсивной терапии.

Протесты в Гонконге продолжаются несколько месяцев. Они были вызваны решением властей принять закон об экстрадиции в материковый Китай. В результате законопроект был отозван, а участники протестов выступили с требованием реформировать избирательную систему.

Ситуация обострилась после того, как в пятницу полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, что привело к смерти студента Гонконгского университета науки и технологии. Протестующие перекрыли движение в нескольких районах города, также была парализована работа некоторых линий метро и восточной железной дороги.