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Полиция пригрозила применить боевые патроны против митингующих в Гонконге

Полиция Гонконга пригрозила применить боевые патроны, если протестующие будут использовать оружие и продолжат насильственные действия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление полиции.

Полицейские уже применяли оружие против демонстрантов, в результате чего был ранен как минимум один человек. Пострадавшего доставили в отделение интенсивной терапии.

Протесты в Гонконге продолжаются несколько месяцев. Они были вызваны решением властей принять закон об экстрадиции в материковый Китай. В результате законопроект был отозван, а участники протестов выступили с требованием реформировать избирательную систему.

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Ситуация обострилась после того, как в пятницу полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, что привело к смерти студента Гонконгского университета науки и технологии. Протестующие перекрыли движение в нескольких районах города, также была парализована работа некоторых линий метро и восточной железной дороги.

Ранее 17 ноября полиция Гонконга использовала слезоточивый газ против демонстрантов в районе Гонконгского политехнического университета, после того как демонстранты пытались закидать сотрудников полиции бутылками с зажигательной смесью. Также сообщалось, что участники акции напали с кирпичами на группу людей, которые попытались расчистить от баррикад туннель Кросс-Харбор на остров Гонконг. В этот же день в результате столкновений с протестующими сотрудник полиции получил ранение из лука в ногу.

Теги: Гонконг, акции протеста, оружие
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