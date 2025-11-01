 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
В Болгарии допустили падение правительства из-за санкций против ЛУКОЙЛа

Politico: Болгария хочет добиться исключения из санкций США против ЛУКОЙЛа
Сюжет
Война санкций
Болгария опасается, что санкции вызовут цепную реакцию — остановка банковских инвестиций парализует работу НПЗ ЛУКОЙЛа, что вызовет острый дефицит топлива и протесты, способные ускорить крах правительства, говорят источники
ЛУКОЙЛ LKOH ₽5 443 -1,18% Купить
Фото: neftochim.lukoil.com
Власти Болгарии опасаются, что санкции, которые ввел президент США Дональд Трамп в отношении российской нефтяной компании ЛУКОЙЛ, приведут к массовым протестам в стране и последующему падению правительства. Об этом пишет Politico со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией.

Источники говорят, что Болгария изучает возможность подачи ходатайства об исключении из этих санкций. Меры способны вызвать в стране серьезный дефицит топлива и привести к тому, что ситуацией попытаются воспользоваться популистские силы, считают в Софии.

В Болгарии одобрили продажу АЗС под брендом «Газпрома»
Бизнес
Фото:Adam Radosavljevic / Shutterstock

В Бургасе на юго-востоке Болгарии находится крупный НПЗ, принадлежащий ЛУКОЙЛу, напоминает Politico. По данным издания, предприятие обеспечивает до 80% потребностей страны в топливе.

НПЗ «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» — самое крупное предприятие по переработке нефти на Балканском полуострове. Также у ЛУКОЙЛа в Болгарии есть сеть АЗС.

Правительство Болгарии опасается, что санкции могут привести к остановке работы этого НПЗ, так как банки откажутся от инвестиций в предприятие. Это, в свою очередь, может привести к масштабному дефициту топлива и протестам.

В итоге правительство может ожидать крах, тогда как поддержка президента Болгарии Румена Радева (критикует правительство правящей партии ГЕРБ), напротив, усилится, раскрывают источники позицию Софии.

Бывший министр охраны окружающей среды Болгарии Юлиан Попов в беседе с изданием согласился, что национальное правительство «не подготовлено должным образом» и не имеет «плана действий на случай непредвиденных обстоятельств» при уходе ЛУКОЙЛа. Это повышает вероятность нехватки топлива, если решение не будет найдено, полагает он.

США ввели санкции против ЛУКОЙЛа и другой российской нефтяной компании — «Роснефти» — 22 октября. OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США, который ввел санкции) отвело месяц на сворачивание операций с ЛУКОЙЛом — срок истечет 21 ноября. То же самое касается и «Роснефти». Вместе с головными компаниями ограничения коснутся и их «дочек», где доля превышает 50%.

Еще чуть ранее, 15 октября, ЛУКОЙЛ и «Роснефть» попали в санкционный список Великобритании. Кроме того, в октябре трейдинговое подразделение ЛУКОЙЛа — Litasco Middle East DMCC — было включено в санкционный список Евросоюза.

Президент Владимир Путин назвал новые санкции США носящими «серьезный» характер для России и влекущими за собой «определенные последствия». Тем не менее, посчитал он, они существенно не скажутся на «экономическом самочувствии» страны. Введение ограничений он расценил как попытку давления на страну и отметил, что этот шаг способен нанести ущерб российско-американским отношениям.

ЛУКОЙЛ после введения санкций решил продать зарубежные активы. Покупателем станет Gunvor. Эксперты оценивают активы в $12 млрд.

ЛУКОЙЛ кроме Болгарии работает в следующих зарубежных странах:

  • США (сеть АЗС в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Пенсильвания);
  • Бельгия и Нидерланды (тоже сеть АЗС, в Нидерландах — доля 45% в нефтеперерабатывающем заводе Zeeland);
  • Австрия и Финляндия (производство масел LUKOIL Lubricants Europe);
  • Италия (сеть АЗС);
  • Румыния (НПЗ Petrotel-Lukoil, расположен в городе Плоешти, в 55 км от Бухареста, и является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Румынии с годовой мощностью переработки 2,5 млн т);
  • Сербия, Черногория, Македония, Молдавия (сети АЗС);
  • Азербайджан (газоконденсатное месторождение Шах-Дениз);
  • Казахстан (ЛУКОЙЛ, в частности, участвует в «Каспийском трубопроводном консорциуме»);
  • Ирак (месторождение Западная Курна-2);
  • ОАЭ (концессия Ghasha) и др.

Всего у компании более 2,4 тыс. (на конец 2024 года) АЗС за пределами России.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Болгария ЛУКОЙЛ санкции против России США НПЗ ЛУКОЙЛ
