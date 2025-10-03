 Перейти к основному контенту
0

В Болгарии одобрили продажу АЗС под брендом «Газпрома»

Власти Болгарии разрешили сербской NIS продать сеть АЗС под брендом «Газпрома»
Более 20 заправок под брендом Gazprom принадлежат сербской NIS, основной владелец которой — «Газпром». Компания продаст АЗС местному топливному трейдеру
Фото: Adam Radosavljevic / Shutterstock
Фото: Adam Radosavljevic / Shutterstock

В Болгарии Комиссия по защите конкуренции одобрила сделку по передаче контроля над NIS Petrol, которая управляет местными АЗС под брендом Gazprom, компании Uni Energy, передает Novinite.

Комиссия посчитала, что сделка не создаст значительных препятствий для конкуренции на рынке розничного топлива, где существует пересечение деятельности компаний, кроме того, доля на рынке останется ниже уровня, создающего угрозу конкуренции.

NIS — это сербская энергокомпания, самая большая доля в которой принадлежит «Газпром нефти» — 44,85%, у «Газпрома» — 11,3%. Сербия владеет долей в 29,87%. Компания работает в нескольких балканских странах.

Из-за российского участия NIS столкнулась с угрозой санкций со стороны США. Ее основной акционер «Газпром нефть» попала под них в январе. Пока введение ограничений против сербской компании отложено.

В Болгарии NIS управляет 22 АЗС под брендом Gazprom. В первой половине 2025 года рыночная доля сербской компании на рынке моторного топлива в Болгарии составила 2,6% (на розничном — 1,9%).

Вучич заявил, что вопрос санкций США против NIS он будет решать с Путиным
Политика
Александр Вучич

Uni Energy — болгарский оптово-розничный трейдер горюче-смазочных материалов и акционер Avia Bulgaria, которой принадлежат часть заправок в стране. NIS в конце июля сообщила, что одобрила продажу своего бизнеса в Болгарии из-за операционных трудностей.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Болгария NIS Газпром АЗС
