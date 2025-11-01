 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Финский регион теряет €1 млн в день без российских туристов

Bloomberg: Южная Карелия теряет €1 млн в день после закрытия границы с Россией
Сюжет
Война санкций
Финский регион Южная Карелия теряет €1 млн в день после закрытия границы с Россией в 2023-м, узнал Bloomberg. Он жил за счет прибыли от российского туризма. Теперь там закрылись большинство магазинов и отелей, пустуют курорты
Иматра
Иматра (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Приграничный финский регион Южная Карелия теряет €1 млн в день без российских туристов и сотрудников, пишет Bloomberg. Финляндия закрыла пограничные пункты в 2023-м после ситуации с мигрантами на границе.

Центр приграничного города Иматра полностью изменился: большинство магазинов закрылось, туристы и автобусы, когда-то заполонившие дороги, также исчезли. Местные спа-курорты испытывают серьезные финансовые трудности. А городу пришлось выделить бюджетные средства, чтобы поддержать работу местной исторической гостиницы.

«Российские деньги были легкими, но они оставили нам слишком много услуг для города. Легкие деньги ушли», — сказал директор по маркетингу и туризму Иматры Яакко Яппинен.

В регионе сократил штат сталелитейный завод, о сокращении объявили и три лесопромышленные компании региона — UPM-Kymmene Oyj, Stora Enso Oyj и Metsä Group. Местное здравоохранение также было вынуждено отказаться от части сотрудников.

В Карелии создадут народные дружины для помощи на границе с Финляндией
Политика
Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в октябре допустил, что открытие русско-финской границы возможно в ближайшем будущем. По его словам, для этого российские власти должны гарантировать запрет на въезд со стороны России нелегальных мигрантов.

Правительство Финляндии в конце 2024-го выделило в общей сложности €7 млн на развитие восточных регионов страны. Основная часть средств — €4 млн — получит город Иматра, некогда одно из самых популярных мест среди российских туристов. Деньги пойдут на развитие конкурентоспособности местных предприятий и на инвестиции. Глава Иматры Матиас Хильден считает приоритетом развитие Карельской железной дороги для сохранения лесной промышленности.

Осенью 2023 года финское правительство начало постепенно закрывать границу из-за искателей убежища из стран Ближнего Востока и Африки. Как считают в Хельсинки, за наплыв мигрантов несет ответственность Москва. В том же году страна вступила в НАТО.

Российская сторона отвергла обвинения и заявила, что у нее «нет возможности препятствовать приезду граждан третьих стран к финской границе».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России начали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp

FT: в США были поражены бескомпромиссностью Лаврова в разговоре с Рубио

Минпромторг перенес изменение утильсбора на 1 декабря

Замглавы «Дом.РФ» Грицкевич дал ориентир по параметрам IPO

4 человека погибли и 21 пострадали в ДТП с трамваем в Туле. Подробности

The Atlantic: министры США переехали на военные базы после убийства Кирка
Авторы
Теги
Валерия Доброва
Финляндия Карелия Россия туризм
Материалы по теме
В Карелии создадут народные дружины для помощи на границе с Финляндией
Политика
Премьер Финляндии допустил открытие границ с Россией в будущем
Политика
Президент Финляндии назвал условие, при котором с России снимут санкции
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Насколько вероятна военная интервенция США в Венесуэлу Политика, 16:48
В Курске бизнесмена осудили по делу о хищении при возведении фортификаций Политика, 16:37
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
Игрока «Салавата Юлаева» Броссо дисквалифицировали на один матч за драку Спорт, 16:37
В Дагестане десять детей заразились кишечной инфекцией Общество, 16:32
В Дагестане наградили заблокировавшего взлет 30 дронов дальнобойщика Политика, 16:28
Директор музея Пальмиры оценил, как долго продлится восстановление города Политика, 16:25
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Как спектакль «Игра интересов» в РАМТе сталкивает два мира Life, 16:16
Операция «Нелегал» в Подмосковье привела к выдворению 4,3 тыс. мигрантов Общество, 16:12
Налоговая отказала «Газпрому» в льготах для «Лахта Центра» на ₽3,5 млрд Общество, 16:12
ИИ становится частью команды: как цифровые «сотрудники» меняют бизнес Тренды, 16:10
Суд вернул наследникам российского дипломата 200-летнюю виллу на Босфоре Общество, 16:07
Правительство утвердило новые правила утильсбора и начало их применения Экономика, 16:06