Финский регион теряет €1 млн в день без российских туристов

Финский регион Южная Карелия теряет €1 млн в день после закрытия границы с Россией в 2023-м, узнал Bloomberg. Он жил за счет прибыли от российского туризма. Теперь там закрылись большинство магазинов и отелей, пустуют курорты

Иматра (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Приграничный финский регион Южная Карелия теряет €1 млн в день без российских туристов и сотрудников, пишет Bloomberg. Финляндия закрыла пограничные пункты в 2023-м после ситуации с мигрантами на границе.

Центр приграничного города Иматра полностью изменился: большинство магазинов закрылось, туристы и автобусы, когда-то заполонившие дороги, также исчезли. Местные спа-курорты испытывают серьезные финансовые трудности. А городу пришлось выделить бюджетные средства, чтобы поддержать работу местной исторической гостиницы.

«Российские деньги были легкими, но они оставили нам слишком много услуг для города. Легкие деньги ушли», — сказал директор по маркетингу и туризму Иматры Яакко Яппинен.

В регионе сократил штат сталелитейный завод, о сокращении объявили и три лесопромышленные компании региона — UPM-Kymmene Oyj, Stora Enso Oyj и Metsä Group. Местное здравоохранение также было вынуждено отказаться от части сотрудников.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в октябре допустил, что открытие русско-финской границы возможно в ближайшем будущем. По его словам, для этого российские власти должны гарантировать запрет на въезд со стороны России нелегальных мигрантов.

Правительство Финляндии в конце 2024-го выделило в общей сложности €7 млн на развитие восточных регионов страны. Основная часть средств — €4 млн — получит город Иматра, некогда одно из самых популярных мест среди российских туристов. Деньги пойдут на развитие конкурентоспособности местных предприятий и на инвестиции. Глава Иматры Матиас Хильден считает приоритетом развитие Карельской железной дороги для сохранения лесной промышленности.

Осенью 2023 года финское правительство начало постепенно закрывать границу из-за искателей убежища из стран Ближнего Востока и Африки. Как считают в Хельсинки, за наплыв мигрантов несет ответственность Москва. В том же году страна вступила в НАТО.

Российская сторона отвергла обвинения и заявила, что у нее «нет возможности препятствовать приезду граждан третьих стран к финской границе».