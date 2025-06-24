В Финляндии рассказали, что эпоха «стирания границ» ушла

Сухопутная граница между Россией и Финляндией с 2023 года остается закрыта из-за наплыва мигрантов. Хельсинки продолжает возводить 200-километровый забор. Изменения оказали колоссальное влияние, отмечают в финской погранслужбе

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Решение властей Финляндии закрыть сухопутную границу с Россией оказало «очень большое влияние» на граждан двух стран в приграничных регионах, заявил Reuters руководитель оперативного управления пограничной службы Финляндии Самуэль Сильянен.

«Мы как бы перешли от эпохи стирания границ к эпохе их повторного возведения», — сказал он.

Россия и Финляндия в течение десятилетий постепенно развивали торговые и туристические связи. Граница между странами (общая протяженность — 1340 км) была «едва заметна», вдоль нее время от времени следовали патрули с собаками, пишет агентство. Напряженность вернулась, с тех пор как Хельсинки решил присоединиться к НАТО из-за начала полномасштабных боев на Украине.

Осенью 2023-го финское правительство начало постепенно закрывать границу из-за искателей убежища из стран Ближнего Востока и Африки. За это, как считают в Хельсинки, несет ответственность Москва. МИД России отверг обвинения финской стороны.

Весной прошлого года было принято решение, что все пропускные пункты будут закрыты бессрочно, до особого уведомления. Кроме того, Финляндия продолжает строительство 200-километрового забора высотой 4,5 м, который будет оборудован камерами с датчиками, системой оповещения и освещением.

Некоторые жители Финляндии, с которыми поговорило агентство, сообщили, что из-за напряженности между двумя странами лишились возможности навещать родственников и понесли экономические потери. Другие поддержали меры властей, сославшись на необходимость подготовки и сдерживания будущего конфликта. О существовании такого риска говорилось в правительственном докладе Финляндии от декабря 2024 года, отмечает Reuters.

Российские власти отрицают возможность начала войны против любой из стран НАТО, президент Владимир Путин называл подобные заявления невероятной ложью. Он говорил также, что Россия не видит угрозы в перевооружении Североатлантического альянса, так как самодостаточна с точки зрения обеспечения собственной безопасности.