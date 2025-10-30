 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Карелии создадут народные дружины для помощи на границе с Финляндией

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Власти Карелии формируют народные дружины для содействия пограничникам на границе с Финляндией. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков в беседе с ТАСС, отметив, что дружинники будут помогать в охране границы.

«Мы формируем народные дружины, то есть тех, кто помогает пограничникам, кто хорошо знает территорию и ориентируется на местности», — сказал Парфенчиков. Он уточнил, что власти также работают над возвращением срочников со службы и организацией шефства над пограничными районами.

Глава Карелии добавил, что в приграничных территориях развивают инфраструктуру в рамках федеральной программы, расширенной до 2030 года по поручению президента Владимира Путина. В Хийтоле и Лахденпохья строят культурные центры, детские сады, библиотеки и медицинские учреждения.

Финляндия объявила об учениях по выполнению обязанностей в военное время
Политика
Фото:Leon Neal / Getty Images

Финские сухопутные силы сообщили о планах проведения масштабных учений с участием около 15 тыс. военнослужащих с ноября по декабрь. Учения пройдут в том числе в регионах, граничащих с Россией, с участием призывников, резервистов и войск союзных государств.

Целью маневров заявлена совместная подготовка военнослужащих «к выполнению обязанностей в военное время».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России

Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия

Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»

Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра

Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Карелия пограничники народные дружины Финляндия
Материалы по теме
Финляндия объявила об учениях по выполнению обязанностей в военное время
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 октября
EUR ЦБ: 92,25 (-0,69) Инвестиции, 29 окт, 18:46 Курс доллара на 30 октября
USD ЦБ: 79,47 (-0,35) Инвестиции, 29 окт, 18:46
Тарасова отреагировала на финальное решение по делу Валиевой Спорт, 15:43
Швеция перестала признавать выданные в России медицинские полисы Политика, 15:39
Крылатая ракета «Калибр»: характеристики, применение База знаний, 15:36
Мосбиржа назвала предварительную дату начала торгов акциями Ozon Инвестиции, 15:36
Как экономическая концепция скрытых рынков спасет руководителя от авраловПодписка на РБК, 15:31
Ущерб по делу о хищениях на объектах метро Москвы превысил ₽400 млн Общество, 15:31
От Бразилии до ЮАР. Каким банкам ЦБ пытается открыть путь в РоссиюПодписка на РБК, 15:30
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
В Карелии создадут народные дружины для помощи на границе с Финляндией Политика, 15:24
Канцлера Австрии прооперировали из-за болей в спине Политика, 15:22
Эти 5 когнитивных искажений разрушают карьеру. Как не попасть в их капкан Образование, 15:21
Шлосберг выступил с последним словом по делу об иностранном влиянии Политика, 15:21
Набиуллина рассказала, насколько востребованы соцвклады у населения Инвестиции, 15:19
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
WSJ назвала начало ядерных испытаний США подарком России и Китаю Политика, 15:15