В Карелии создадут народные дружины для помощи на границе с Финляндией

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Власти Карелии формируют народные дружины для содействия пограничникам на границе с Финляндией. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков в беседе с ТАСС, отметив, что дружинники будут помогать в охране границы.

«Мы формируем народные дружины, то есть тех, кто помогает пограничникам, кто хорошо знает территорию и ориентируется на местности», — сказал Парфенчиков. Он уточнил, что власти также работают над возвращением срочников со службы и организацией шефства над пограничными районами.

Глава Карелии добавил, что в приграничных территориях развивают инфраструктуру в рамках федеральной программы, расширенной до 2030 года по поручению президента Владимира Путина. В Хийтоле и Лахденпохья строят культурные центры, детские сады, библиотеки и медицинские учреждения.

Финские сухопутные силы сообщили о планах проведения масштабных учений с участием около 15 тыс. военнослужащих с ноября по декабрь. Учения пройдут в том числе в регионах, граничащих с Россией, с участием призывников, резервистов и войск союзных государств.

Целью маневров заявлена совместная подготовка военнослужащих «к выполнению обязанностей в военное время».