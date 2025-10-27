Премьер Финляндии допустил открытие границ с Россией в будущем

Фото: Iri-s / Shutterstock

Открытие русско-финской границы возможно в ближайшем будущем, заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью телеканалу Yle (цитата по Ilta Sanomat). По его словам, для открытия границ российские власти должны гарантировать запрет на въезд со стороны России нелегальных мигрантов.

Как рассказал премьер, десятилетиями Россия и Финляндия гарантировали друг другу, что лицам без соответствующих проездных документов не будет разрешен въезд на пограничный пункт. Орпо заявил, что для отмены запрета движения через границу Россия должна заявить о намерении вернуться к прошлой практике.

По словам Орпо, со стороны Кремля таких предложений не поступало. «На последней встрече, которая прошла уже довольно давно, было заявлено, что они (власти России. — РБК) не намерены менять действующую процедуру», — сообщил премьер.

Осенью 2023 года финское правительство начало постепенно закрывать границу из-за искателей убежища из стран Ближнего Востока и Африки. Как считают в Хельсинки, за наплыв мигрантов несет ответственность Москва.

Российская сторона отвергла обвинения и заявила, что у нее «нет возможности препятствовать приезду граждан третьих стран к финской границе». В Кремле отметили, что погранпунктами пользуются те, кто имеет на это законное право, российские пограничники же полностью соблюдают служебные инструкции.