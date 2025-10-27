 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Премьер Финляндии допустил открытие границ с Россией в будущем

Фото: Iri-s / Shutterstock
Фото: Iri-s / Shutterstock

Открытие русско-финской границы возможно в ближайшем будущем, заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью телеканалу Yle (цитата по Ilta Sanomat). По его словам, для открытия границ российские власти должны гарантировать запрет на въезд со стороны России нелегальных мигрантов.

Как рассказал премьер, десятилетиями Россия и Финляндия гарантировали друг другу, что лицам без соответствующих проездных документов не будет разрешен въезд на пограничный пункт. Орпо заявил, что для отмены запрета движения через границу Россия должна заявить о намерении вернуться к прошлой практике.

По словам Орпо, со стороны Кремля таких предложений не поступало. «На последней встрече, которая прошла уже довольно давно, было заявлено, что они (власти России. — РБК) не намерены менять действующую процедуру», — сообщил премьер.

Yle сообщил о штрафах туристам в Финляндии за фото у границы с Россией
Политика
Фото:IMAGO / Markku Ulander / Global Look Press

Осенью 2023 года финское правительство начало постепенно закрывать границу из-за искателей убежища из стран Ближнего Востока и Африки. Как считают в Хельсинки, за наплыв мигрантов несет ответственность Москва.

Российская сторона отвергла обвинения и заявила, что у нее «нет возможности препятствовать приезду граждан третьих стран к финской границе». В Кремле отметили, что погранпунктами пользуются те, кто имеет на это законное право, российские пограничники же полностью соблюдают служебные инструкции.

Читайте РБК в Telegram.

Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ

Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео

Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море

Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры

В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата

ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Александр Корчуганов
Финляндия Россия границы
Материалы по теме
Финляндия запретила иностранцам и россиянам 11 сделок с недвижимостью
Политика
Yle сообщил о штрафах туристам в Финляндии за фото у границы с Россией
Политика
Финляндия возьмет €100 млн в долг ради помощи Киеву
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
В Думе не поддержали идею повысить штрафы для чиновников за оскорбления Политика, 16:57
Как событийный туризм стимулирует бизнес в столице Отрасли, 16:55
Компания Strategy потратила еще $43 млн на покупку биткоинов Крипто, 16:55
Суд раскрыл имена обвиняемых в попытке похищения Мостового Общество, 16:53
Риски и перспективы цифровизации: что обсудят на форуме РБК Tech Отрасли, 16:53
Путин принял главу МИД КНДР и передал наилучшие пожелания Ким Чен Ыну Политика, 16:52
Назван район Москвы, где элитные новостройки подорожали на 26% за квартал Недвижимость, 16:44
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Как бизнесу сделать онлайн-оплату удобной и привлекательной для клиента Радио РБК, 16:41
Умерла автор песен Татьяны Булановой, поэт Ирина Севастьянова Общество, 16:40
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
Суд не принял протокол на певицу Наоко о дискредитации армии Общество, 16:37
Арт-группа AES+F — о проекте Digital Safari, времени и ностальгии Стиль, 16:31
Суд в Бишкеке заочно арестовал бывшую жену Бивола за слова о киргизах Спорт, 16:29
На платных трассах «Дон» и «Нева» ввели зимние скорости Авто, 16:24