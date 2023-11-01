Минск заявил о сосредоточении 120 тыс. военных ВСУ у границы Белоруссии

Киев сосредоточил против Белоруссии группировку численностью до 120 тыс. военных, заявили в погранкомитете Белоруссии. Там также указали на «ряд мелких провокаций», регулярно фиксируемых у границы

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Украина сосредоточила группировку численностью до 120 тыс. военных в направлении Белоруссии, заявил председатель государственного погранкомитета республики Константин Молостов.

«Силы и средства украинской стороны находятся в состоянии военного положения. Против Республики Беларусь сосредоточена украинская группировка «Север» с численностью до 120 тыс. военнослужащих, из них 17 тыс. человек привлекаются в интересах усиления охраны госграницы», — сказал Молостов.

По его словам, украинская сторона также привлекает добровольческие формирования для выполнения задач вблизи границы с Белоруссией. «[Украина] в том числе использует свою приграничную территорию как территорию отстоя и переформирования подразделений, которые потом убывают в зону боевых действий», — добавил председатель погранкомитета.

При этом, отметил Молостов, продолжается «ряд мелких провокаций и провокационных действий», исключающих пересечение госграницы. «Это вывешивание каких-то своих флагов, в том числе националистических, включение гимна Украины, попытка порчи пограничных знаков, в том числе почему-то и своих, включение звуковещательной аппаратуры и так далее. Основной вид провокаций — это использование беспилотных летательных аппаратов, с чем мы, конечно же, боремся», — перечислил он.

После начала российской спецоперации на Украине президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что Минск не участвует и не планирует участвовать в конфликте. В то же время он поручил Минобороны и всем силовым структурам «проработать на практике действия на границе с Украиной с учетом опыта со времен начала специальной военной операции».

При этом планы объявить мобилизацию в стране президент страны ранее исключал. «Не будет никакой мобилизации. Это вранье», — говорил он в сентябре прошлого года. По словам главы государства, власти Белоруссии проводят учения, в том числе с участием народного ополчения, чтобы граждане знали свои обязанности и имели военные навыки в случае угрозы.

27 октября Лукашенко заявил, что следует остановить боевые действия на Украине и провести переговоры «о земле и мире». Российские власти не раз подчеркивали, что готовы возобновить диалог, но с «учетом реалий на земле». На Украине настаивают, что основой для диалога должна стать предложенная ею «формула мира», а также исключают заморозку конфликта и территориальные уступки.