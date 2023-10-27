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Военная операция на Украине ,  
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Лукашенко призвал начать переговоры о «земле и мире» по Украине

Лукашенко: надо остановить бои и провести переговоры о земле и мире по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Обстановка на Украине патовая, сторонам нужно садиться за стол переговоров, заявил Лукашенко. Москва подчеркивала, что переговоры с Киевом возможны с учетом «реалий на земле», Киев исключал уступки территории
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Следует остановить боевые действия на Украине и провести переговоры «о земле и мире», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Думаю, что умных людей немало в Украине. Надо садиться за стол переговоров и договариваться. Как я когда-то говорил: не надо предварительных условий. Главное — команду дали «стоп». С 00:00 часов стоп, никакие войска не двигаются <...>. Остановились и ведем переговоры. О земле и о мире», — сказал он (цитата по БелТА).

Лукашенко отметил, что украинцы будут ставить вопросы по Восточной Украине, Донбассу, Крыму, но делать это надо за столом переговоров, чтобы никто не воевал и не гибли люди. Так, Украина может оказаться в «опасной ситуации», когда у нее будет оружие, «но воевать будет некому», заявил он. По словам президента, «идеологические» там «практически все погибли или остались калеками», и сейчас с Украины «бегут люди, никто воевать не хочет», в бой отправляют неподготовленных людей.

В целом обстановка складывается патовая, отметил Лукашенко. «Стоят лоб в лоб насмерть, окопавшись. Гибнут люди», — сказал он.

Переговоры России и Украины были заморожены весной 2022 года. Москва заявляла, что они приостановлены по инициативе Киева. 30 сентября того же года Владимир Зеленский подписал указ, в котором констатировалась невозможность проведения переговоров с Владимиром Путиным. В тот день президент России и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о вхождении этих субъектов в состав России.

Российские власти не раз подчеркивали, что готовы возобновить диалог, но с «учетом реалий на земле». Украина тоже готова к обсуждению, заявлял американский госсекретарь Энтони Блинкен. Путин в ответ на это отметил, что если США считают, что Украина готова к переговорам, то пусть добьются отмены президентского указа, который фактически их запрещает.

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Сам Киев заявлял, что Россия предлагает не переговоры, а «приехать и подписать ультиматум». На Украине настаивают, что основой для диалога должна стать предложенная ею «формула мира», а также исключают заморозку конфликта и территориальные уступки.

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Александр Лукашенко Украина переговоры Военная операция на Украине
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
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