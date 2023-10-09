Кулеба пригрозил «неприятным разговором» за предложение уступок России

Дмитрий Кулеба (Фото: Johannes Simon / Getty Images)

Тех, кто предложит пойти на территориальные уступки в переговорах с Россией, ожидает «неприятный разговор», заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинскому Forbes.

По его словам, Украина должна вернуть все потерянные территории. «Мой месседж к тем, кто решится предложить какие-либо территориальные уступки, — даже не думайте об этом», — сказал министр.

«Если кто-нибудь решится со мной о таком говорить, у нас будет неприятный разговор», — резюмировал Кулеба.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина готова к переговорам с Россией, однако пока нет признаков того, что Москва «проявляет какой либо интерес к конструктивной дипломатии».

В сентября 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что, пока Киев ведет контрнаступление, Москва не может прекратить боевые действия. Он также призвал США помочь отменить указ его украинского коллеги Владимира Зеленского о запрете переговоров с Россией. Документ был принят в октябре 2022 года после подписания Путиным соглашений о принятии четырех новых регионов в состав России.

Россия среди условий для мирного урегулирования конфликта называла признание Украиной «новых территориальных реалий» — ДНР, ЛНР, а также Луганскую и Херсонскую области в составе страны.

Украина неоднократно называла условием для мирных переговоров с Россией выход на границы 1991 года и подчеркивала, что основой диалога должна быть предложенная ею «формула мира».