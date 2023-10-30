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Военная операция на Украине ,  
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В Минске заявили о готовности провести переговоры по Украине в Белоруссии

В Белоруссии готовы стать переговорной площадкой по миру на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Виктор Хренин
Виктор Хренин (Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости)

В качестве переговорной площадки между Россией и Украиной готова выступить Белоруссия, заявил глава Министерства обороны страны Виктор Хренин.

По его словам, «продолжающееся военное противостояние на территории Украины несет в себе угрозы для глобальной безопасности». «Мы по-прежнему готовы всемерно содействовать его мирному урегулированию и выступать переговорной площадкой», — заявил Хренин, выступая на Сяншаньском форуме по вопросам безопасности в Пекине (цитата по «РИА Новости»).

27 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что следует остановить боевые действия на Украине и провести переговоры «о земле и мире».

Переговоры России и Украины, которые проходили в Белоруссии, были заморожены весной 2022 года. Москва заявляла, что они приостановлены по инициативе Киева. 30 сентября того же года Владимир Зеленский подписал указ, в котором констатировалась невозможность проведения переговоров с Владимиром Путиным. В тот день президент и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о вхождении этих субъектов в состав России.

Российские власти не раз подчеркивали, что готовы возобновить диалог, но с «учетом реалий на земле». Украина тоже готова к обсуждению, отмечал американский госсекретарь Энтони Блинкен. Путин в ответ на это подчеркивал, что если США считают, что Украина готова к переговорам, то пусть добьются отмены президентского указа, который фактически их запрещает. На Украине настаивают, что основой для диалога должна стать предложенная ею «формула мира», а также исключают заморозку конфликта и территориальные уступки.

Теги
Белоруссия Украина мирное урегулирование
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